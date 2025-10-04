Así es el Nissan Murano 2026: conducción autónoma y más confort premium

El Nissan Murano 2026 llega al mercado norteamericano con una evolución enfocada en la comodidad, la asistencia inteligente y el lujo cotidiano. La gran novedad es la incorporación del sistema ProPILOT Assist 2.1, disponible en el paquete Platinum Technology, que permite conducir sin intervención en carreteras compatibles.

Esta tecnología incluye además un asistente de cambio de carril capaz de recomendar y ejecutar maniobras para adelantar vehículos más lentos, elevando la experiencia de manejo a un nuevo nivel.

Impulsada por la demanda de mayor capacidad y confianza, Nissan decidió eliminar las configuraciones de tracción delantera para enfocarse en el desempeño integral.

Entre las mejoras destacadas, el paquete SL Comfort incorpora características antes reservadas a la versión tope de gama, como asientos delanteros ventilados con función de masaje, asientos traseros calefactados y portón trasero con apertura manos libres.

El interior también ha sido optimizado con mayor espacio para las piernas en la parte trasera, materiales de alta calidad y detalles modernos como iluminación ambiental configurable en 64 colores, controles capacitivos para el climatizador y una nueva palanca de cambios compacta que libera espacio en la consola central.

El Murano continúa ofreciendo un diseño elegante y sofisticado, con faros LED ultrafinos, una luz trasera de ancho completo y rines de 21 pulgadas disponibles.

En el apartado de seguridad, mantiene el completo paquete Nissan Safety Shield 360 de serie y ha sido reconocido con la distinción TOP SAFETY PICK+ del IIHS por su alto nivel de protección a los ocupantes.

La tecnología también da un paso adelante. El SUV integra dos pantallas de 12.3 pulgadas con Google Maps incorporado para una navegación más intuitiva, así como sistemas de cámaras avanzadas, entre ellas Invisible Hood View y el 3D Enhanced Intelligent Around View Monitor, que facilitan maniobras en espacios reducidos y mejoran la visibilidad en todo momento.

Con una combinación de confort de primer nivel, seguridad avanzada y asistencia semiautónoma, el Nissan Murano 2026 se posiciona como uno de los SUV más completos de su segmento.

Precios sugeridos en Estados Unidos: