Navidad desde la vereda: cómo decorar el exterior con estilo

La decoración exterior es una primera invitación a las fiestas de fin de año. Con pocos elementos —luz, verde natural, lazos y detalles vintage— es posible crear una entrada festiva, elegante y cálida, adaptada a todos los estilos. Cómo decorar el frente de tu casa para esta Navidad sin gastar de más.

No hace falta convertir todo en una gran decoración . Con pocos elementos bien ubicados, la entrada de la casa se puede ver bien , por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo con luces, una corona en la puerta, plantas verdes y algunos detalles como lazos o adornos antiguos se puede hacer una Navidad al aire libre con ideas simples y elegantes.

1. Corona navideña en la puerta. Tiene un efecto de impacto inmediato. Hecha a mano le suma valor. Proporción ideal: del ancho de la puerta. Créditos: Future .

2. Guirnaldas con verde. Enmarcan la entrada. Para puertas, columnas o barandas. Pueden ir adornadas con piñas, frutos rojos o luces. Créditos: Debi Treloar

3. Macetas para darle color. Enmarcan la entrada. Pueden ir agrupadas en los escalones o dispuestas en una corona. Sus hojas de un rojo intenso iluminan al instante. Créditos: L. Andersen/SEN Creative/ NY Interiors.

arbol de navidad al aire libre again

4. Árbol navideño exterior. En macetas o entrada. Natural o artificial. Con faroles y velas alrededor. Créditos: thegreenhead.com

luces calidas a

5. Luces cálidas. Significa magia instantánea. Ejemplos: las que son blancas cálidas en contornos, árboles o puertas. Menos es más. Créditos: WxD/ C. Sharpnack.

lazos

6. Lazos decorativos. Es tendencia en 2025. En coronas, faroles y barandas. De terciopelo, arpillera o satén. Clásicos o en colores modernos. Créditos: Terrain.

verde

7. Verde natural. Significa elegancia atemporal, aroma y textura. En plantas como eucalipto, pino y ciprés. Créditos: Future.

adornos vintage

8. Adornos vintage. En esferas grandes y metales gastados. Toque nostálgico. Créditos: Vitale Design Group.

figuras festivas

9. Figuras decorativas. En ratán, madera y fibras. Nada inflable. Con luces suaves. Créditos: Pottery Barn.

coronas ventanas

10. Coronas en ventanas. Logra un efecto visual impactante. Aporta simetría y orden estético. Créditos: WxD/ C. Sharpnack.