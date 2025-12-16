Navidad desde la vereda: cómo decorar el exterior con estilo
Claves para lograr una entrada de tu hogar mágica, elegante y llena de espíritu festivo. Diez ideas de decoración navideña exterior para una entrada cálida y con estilo
La decoración exterior es una primera invitación a las fiestas de fin de año. Con pocos elementos —luz, verde natural, lazos y detalles vintage— es posible crear una entrada festiva, elegante y cálida, adaptada a todos los estilos. Cómo decorar el frente de tu casa para esta Navidad sin gastar de más.
No hace falta convertir todo en una gran decoración. Con pocos elementos bien ubicados, la entrada de la casa se puede ver bien , por ejemplo. ¿Cómo? Por ejemplo con luces, una corona en la puerta, plantas verdes y algunos detalles como lazos o adornos antiguos se puede hacer una Navidad al aire libre con ideas simples y elegantes.
Te Podría Interesar
Navidad: 9 claves para una buena decoración exterior
- Coronas en puertas y ventanas
- Guirnaldas con luces en entradas y columnas
- Árboles de navidad al aire libre
- Iluminación blanca cálida
- Lazos decorativos XL
- Verde natural como base
- Adornos vintage
- Figuras decorativas de ratán o madera
- Coronas en ventanas para impacto visual
Paso a paso, el arte de decorar la entrada en navidad
1. Corona navideña en la puerta. Tiene un efecto de impacto inmediato. Hecha a mano le suma valor. Proporción ideal: del ancho de la puerta. Créditos: Future.
2. Guirnaldas con verde. Enmarcan la entrada. Para puertas, columnas o barandas. Pueden ir adornadas con piñas, frutos rojos o luces. Créditos: Debi Treloar
3. Macetas para darle color. Enmarcan la entrada. Pueden ir agrupadas en los escalones o dispuestas en una corona. Sus hojas de un rojo intenso iluminan al instante. Créditos: L. Andersen/SEN Creative/ NY Interiors.
4. Árbol navideño exterior. En macetas o entrada. Natural o artificial. Con faroles y velas alrededor. Créditos: thegreenhead.com
5. Luces cálidas. Significa magia instantánea. Ejemplos: las que son blancas cálidas en contornos, árboles o puertas. Menos es más. Créditos: WxD/ C. Sharpnack.
6. Lazos decorativos. Es tendencia en 2025. En coronas, faroles y barandas. De terciopelo, arpillera o satén. Clásicos o en colores modernos. Créditos: Terrain.
7. Verde natural. Significa elegancia atemporal, aroma y textura. En plantas como eucalipto, pino y ciprés. Créditos: Future.
8. Adornos vintage. En esferas grandes y metales gastados. Toque nostálgico. Créditos: Vitale Design Group.
9. Figuras decorativas. En ratán, madera y fibras. Nada inflable. Con luces suaves. Créditos: Pottery Barn.
10. Coronas en ventanas. Logra un efecto visual impactante. Aporta simetría y orden estético. Créditos: WxD/ C. Sharpnack.