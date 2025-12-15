La tendencia italiana que reemplaza el sillón tradicional y mejora la postura mientras te relajas

Una alternativa moderna, cómoda, versátil y capaz de optimizar los espacios más pequeños. Descubre qué otros beneficios tiene.

Los hogares son más pequeños que nunca y optimizar el espacio se ha convertido en la tendencia. Uno de los elementos que se está transformando es el sillón tradicional que ha sido el lugar predilecto para descansar, ver películas y compartir con amigos y familia. En su lugar llega el puff, un sillón más pequeño y cómodo.

Esta alternativa es una de las más elegidas porque ofrece un espacio para relajarte por su capacidad de amoldarse al cuerpo y soporte ergonómico que ayuda a mejorar la postura y aliviar dolores de espalda. Hay de diferentes tamaños para que toda la familia pueda disfrutar de un puff cómodo.

La practicidad de esta tendencia Además, hay de distintos colores y texturas para que puedas combinar con tu espacio. La mayoría se puede mover fácilmente y algunas incluyen un pequeño almacenamiento para que puedas guardar objetos pequeños, por lo que se convierte en una alternativa funcional para cualquier hogar.

El nacimiento del puff se remonta a 1968 en Italia. En ese entonces, los diseñadores Piero Gatti, Cesare Paolini y Franco Teodoro crearon el “sacco” (bolsa), que consistía en una bolsa de tela rellena con poliestireno, que buscaba desafiar el mobiliario tradicional con estructuras rígidas de la época.