Adiós al cemento: la tendencia innovadora que usa conchas de mar para construir y cuida el medio ambiente

Hay un fuerte interés en innovar en la manera que se construyen los edificios. Por lo general, se utiliza acero y hormigón (cemento) que soportan grandes alturas y cargas. A veces se acompañan de otros elementos como aluminio, plástico y más. Pero hay una nueva tendencia que se despide de estos materiales y le da lugar a una alternativa sustentable.

Existen rascacielos construídos con elementos innovadores. Uno de ellos es el Mjøstårnet de Noruega, que fue inaugurado en 2019 y mide más de 85 metros. Pero lo llamativo de este edificio es que está construído con madera y hormigón, una combinación que ha resultado para construir columnas, vigas, arcos y más.

shutterstock_2074339933_11zon-scaled La tendencia que reemplazaría el cemento. Archivo. La nueva tendencia Ahora investigan el uso de conchas marinas desechadas. Desde la Universidad del Este de Londres se ha descubierto que este elemento marino podría cambiar para siempre la manera de fabricar hormigón y reemplazaría hasta un tercio del cemento convencional, lo que ayudaría a reducir las emisiones de carbono.

El cemento y las conchas de mar tienen características parecidas que han sido puestas a prueba con éxito. Se estima que la producción de cemento es responsable del 8% de las emisiones globales de CO. Las conchas de mar reducirían ese porcentaje porque ya no necesitaría extraer recursos naturales.