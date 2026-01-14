Plazo fijo en dólares: qué tasas ofrecen los principales bancos

El cierre de 2025 dejó un dato clave: los depósitos en moneda extranjera se colocaron en niveles récord. Ese escenario llevó a que los bancos busquen captar esas divisas para que se mantengan dentro del sistema financieros y resurga la competencia por el plazo fijo en dólares .

Los bancos buscan captar divisas para obtener liquidez y de esa manera poder prestarles a empresas exportadoras, que no tienen acceso fluido al mercado de capitales. O alguna pyme que necesite financiamiento.

El sistema financiero se hizo de dólares provenientes de la compra minorista que, tras la liberación del cepo para personas físicas, se adquierion en niveles récord. También, porque ya se encuentran disponibles los dólares del blanqueo y las expectativas del proyecto de ley de Inocencia Fiscal, que busca el retorno de los dólares fuera del sistema financiero.

En esa línea, los bancos necesitan tasas atractivas para que los ahorristas mantengan los dólares dentro del sistema.

Los principales bancos reactivaron las tasas de los plazo fijos en dólares. Tanto Banco Nación, como Macro y BBVA ofrecen una tasa del 5% para un plazo de 365 días.

El plazo fijo en dólares es una inversión de muy bajo riesgo. Foto: Walter Moreno/Mdz

El plazo fijo en dólares es una inversión de muy bajo riesgo. Foto: Walter Moreno/Mdz

Por su parte, Galicia ofrece una tasa del 2,47%, pero con un plazo reducido de 180 días.

Récord de depósitos en dólares

Los bancos cuentan actualmente con una gran cantidad de dólares en el sistema, debido a que los depósitos en moneda extranjera se ubican en niveles récord.

Al respecto, un informe de la consultora LCG dice, en base a datos oficiales, señaló que en diciembre de 2025 la cantidad de dólares de argentinos depositados en las entiadades financieras alcanzó los US$37.006 millones.