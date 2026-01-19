Quini 6: el domingo dejó un único ganador y los grandes pozos siguen acumulados

El Quini 6 entregó millones en su último sorteo: un solo ganador se llevó el pozo del Siempre Sale.

El Quini 6 realizó este domingo 18 de enero un nuevo sorteo y, al igual que en ediciones anteriores, los grandes pozos volvieron a quedar vacantes. De este modo, el monto acumulado sigue creciendo y alimenta la expectativa de los apostadores de cara al próximo sorteo.

Resultados del Quini 6: domingo 18 de enero de 2026 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 03, 17, 31, 33, 34 y 38. El pozo de $5.305.641.821,55 quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en la Tradicional La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 14, 19, 26, 30, 37 y 40. En esta categoría, el pozo de $786.719.266,20 tampoco tuvo ganadores, por lo que el monto continúa en juego.

En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 21, 23, 24, 27, 37 y 43. El pozo de $4.692.849.874,20 quedó nuevamente vacante y se sumará al acumulado para el próximo sorteo.

El gran ganador del sorteo La única modalidad que repartió premios fue Siempre Sale, donde salieron los números 04, 05, 09, 13, 20 y 29. En este caso, hubo un ganador con seis aciertos, que se llevó un premio de $383.828.220, correspondiente al pozo total de la categoría.