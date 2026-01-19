Quini 6: el domingo dejó un único ganador y los grandes pozos siguen acumulados
El Quini 6 entregó millones en su último sorteo: un solo ganador se llevó el pozo del Siempre Sale.
El Quini 6 realizó este domingo 18 de enero un nuevo sorteo y, al igual que en ediciones anteriores, los grandes pozos volvieron a quedar vacantes. De este modo, el monto acumulado sigue creciendo y alimenta la expectativa de los apostadores de cara al próximo sorteo.
Resultados del Quini 6: domingo 18 de enero de 2026
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 03, 17, 31, 33, 34 y 38. El pozo de $5.305.641.821,55 quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.
Te Podría Interesar
Por su parte, en la Tradicional La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 14, 19, 26, 30, 37 y 40. En esta categoría, el pozo de $786.719.266,20 tampoco tuvo ganadores, por lo que el monto continúa en juego.
En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 21, 23, 24, 27, 37 y 43. El pozo de $4.692.849.874,20 quedó nuevamente vacante y se sumará al acumulado para el próximo sorteo.
El gran ganador del sorteo
La única modalidad que repartió premios fue Siempre Sale, donde salieron los números 04, 05, 09, 13, 20 y 29. En este caso, hubo un ganador con seis aciertos, que se llevó un premio de $383.828.220, correspondiente al pozo total de la categoría.
Tras un nuevo domingo sin ganadores en los pozos principales, el próximo sorteo del Quini 6 será el miércoles 21 de enero de 2026, con un pozo estimado de $12.200.000.000, una cifra que vuelve a generar gran expectativa entre los apostadores.