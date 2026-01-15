Quini 6 volvió a dejar pozos vacantes y repartió premios entre 56 ganadores

El Quini 6 tuvo una nueva edición el miércoles 14 de enero donde las principales modalidades quedaron vacantes: estos fueron los resultados del sorteo.

El Quini 6 volvió a generar expectativa este miércoles 14 de enero, con un nuevo sorteo en el que se repartieron millones en la modalidad Siempre Sale, mientras que los pozos principales quedaron nuevamente vacantes. De esta manera, el monto acumulado para el próximo sorteo sigue creciendo y ya supera cifras récord.

Resultados del Quini 6: miércoles 14 de enero de 2026 En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 07, 18, 25, 27, 37 y 41. El pozo de $5.029.709.022,45 quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.

Por su parte, en la Tradicional La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 01, 16, 22, 24, 35 y 41. En esta categoría, el pozo de $780.000.000 también quedó vacante, sin ganadores.

En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 02, 03, 18, 22, 25 y 36. El pozo de $4.220.357.758,20 no tuvo ganadores, por lo que el monto continuará acumulándose para el próximo sorteo.

En tanto, en Siempre Sale, los números que salieron fueron 07, 19, 26, 33, 36 y 41. En esta modalidad hubo 56 ganadores con cinco aciertos, que se repartieron un pozo total de $302.802.057, con un premio individual de $5.407.179,59 para cada uno.