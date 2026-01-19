Un control evitó que un chofer alcoholizado partiera desde la terminal de Mendoza

En un operativo previo a la salida, un control detectó alcohol en sangre en un chofer profesional y evitó que el viaje comenzara.

Un test de rutina en la terminal permitió detectar al chofer alcoholizado y resguardar la seguridad de los pasajeros.

Un conductor profesional fue desafectado este lunes antes de iniciar un viaje en colectivo desde la Terminal de Ómnibus de Mendoza, luego de dar positivo en un control de alcoholemia. El operativo fue realizado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en un control preventivo previo a la salida del servicio.

El colectivo, un Scania de la empresa 20 de Junio, tenía como destino el barrio de Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al momento de realizar el test obligatorio, el chofer registró 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que incumple la normativa vigente para conductores profesionales.

Control chofer alcoholizado terminal de omnibus Mendoza (2) El control se realizó antes de subir a la ruta. El resultado fue de 0,51 g/L y se labró el acta de infracción correspondiente. Ante esta situación, los agentes de fiscalización resolvieron la desafectación inmediata del conductor para evitar que el viaje comenzara en condiciones inseguras. La medida se tomó con el objetivo de resguardar la integridad de los pasajeros que ya se disponían a iniciar el trayecto de larga distancia.

Medidas y actuaciones Desde la CNRT informaron que, además de impedir la salida del servicio con ese chofer, se labró el acta de infracción correspondiente. De esta manera, se dio inicio a las actuaciones administrativas previstas para este tipo de faltas, consideradas graves por el riesgo que representan en la seguridad vial.