Se registran demoras de hasta 3 horas y hay 4 kilómetros de fila en el paso a Chile

Este lunes 19 de enero se registran demoras de hasta 180 minutos y 4 km de fila desde el túnel internacional al Complejo Los Libertadores.

Desde el túnel a Los Libertadores hay 4 kilómetros de fila y 180 minutos de espera, en un inicio de semana con fuerte movimiento turístico.

Este lunes, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor volvió a registrar importantes esperas. Desde el túnel internacional hasta el Complejo Los Libertadores se reportan demoras de hasta 180 minutos, con una fila de aproximadamente 4 kilómetros, lo que genera largas esperas para quienes buscan atravesar la cordillera.

Según la información oficial, el mayor congestionamiento se da del lado chileno, mientras que en el sector argentino, a la altura de Roque Carranza, las demoras son sensiblemente menores y rondan los 10 minutos. Aun así, el tránsito lento del otro lado del túnel termina impactando en todo el corredor internacional y obliga a los viajeros a armarse de paciencia.

El paso se encuentra habilitado las 24 horas para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. El movimiento se mantiene alto en el inicio de la semana, con muchos mendocinos que continúan eligiendo Chile como destino turístico o de compras durante la temporada de verano.

Qué tener en cuenta antes de viajar Para este lunes, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada en cordillera, sin alertas por mal tiempo. A primera hora, las temperaturas marcan 8° en Uspallata, 4° en Punta de Vaca, 0° en Puente del Inca y -1° en Las Cuevas, un dato a considerar antes de salir a la ruta.