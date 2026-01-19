Cómo está el paso a Chile en el inicio de la semana

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

Para este lunes el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas señala una jornada parcialmente nublada en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 8°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: 0°

Las Cuevas: - 1° En el inicio de la semana, continúa el movimiento de mendocinos cruzando hacia Chile. Mientras que el sábado por la mañana las demoras en Los Libertadores alcanzaron las 3 horas, el domingo se redujo considerablemente el tiempo de espera: la espera fue de aproximadamente 40 minutos.

Para corroborar las demoras en tiempo real los viajeros pueden ingresar a PasAr, dentro de la plataforma Mendoza por Mí (MxM), destinada a quienes planean viajar hacia Chile este verano o regresar a la provincia durante la temporada de alta circulación.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: