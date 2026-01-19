Cómo está el paso a Chile en el inicio de la semana
El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación.
El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.
Para este lunes el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas señala una jornada parcialmente nublada en cordillera. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:
Te Podría Interesar
- Uspallata: 8°
- Punta de Vaca: 4°
- Puente del Inca: 0°
- Las Cuevas: - 1°
En el inicio de la semana, continúa el movimiento de mendocinos cruzando hacia Chile. Mientras que el sábado por la mañana las demoras en Los Libertadores alcanzaron las 3 horas, el domingo se redujo considerablemente el tiempo de espera: la espera fue de aproximadamente 40 minutos.
Para corroborar las demoras en tiempo real los viajeros pueden ingresar a PasAr, dentro de la plataforma Mendoza por Mí (MxM), destinada a quienes planean viajar hacia Chile este verano o regresar a la provincia durante la temporada de alta circulación.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
- Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.