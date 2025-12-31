Verano en Chile: así funciona la app que informa en tiempo real las demoras en el Paso

Muchos mendocinos buscan pasar el verano en Chile y se enfrentan a las demoras que pueden provocarse en la aduana.

La app del verano en Chile para mendocinos.

En las últimas horas, el Gobierno de Mendoza presentó PasAr, una nueva funcionalidad dentro de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) destinada a quienes planean viajar hacia Chile este verano o regresar a la provincia durante la temporada de alta circulación.

La herramienta ofrece datos actualizados minuto a minuto sobre el estado de los pasos fronterizos, tiempos de espera y recomendaciones clave para un cruce más seguro y ordenado.

Pensada especialmente para períodos de alta demanda, como las vacaciones de verano y los fines de semana largos, PasAr permite a los usuarios planificar su viaje con anticipación, conocer el estado del tránsito y las demoras estimadas, así como acceder a información práctica que facilita la organización previa a la salida.

Así funciona la app para viajeros para el verano en Chile La nueva sección de MxM concentra datos de interés para quienes atraviesan los pasos internacionales más utilizados:

Estado actualizado de pasos como el Sistema Integrado Cristo Redentor y el Paso Pehuenche.

Tiempos de espera estimados, categorizados por niveles de congestión (baja, media o alta).

Paradores habilitados y la cantidad de vehículos en cola en puntos como Uspallata y Penitentes.

Horarios de apertura para distintos tipos de transporte, incluidos camiones, ómnibus y autos particulares. Estas actualizaciones, disponibles minuto a minuto, son una herramienta útil para decidir el mejor momento para salir o buscar rutas alternativas en caso de congestión.