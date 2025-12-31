Verano en Chile: así funciona la app que informa en tiempo real las demoras en el Paso
Muchos mendocinos buscan pasar el verano en Chile y se enfrentan a las demoras que pueden provocarse en la aduana.
En las últimas horas, el Gobierno de Mendoza presentó PasAr, una nueva funcionalidad dentro de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) destinada a quienes planean viajar hacia Chile este verano o regresar a la provincia durante la temporada de alta circulación.
La herramienta ofrece datos actualizados minuto a minuto sobre el estado de los pasos fronterizos, tiempos de espera y recomendaciones clave para un cruce más seguro y ordenado.
Pensada especialmente para períodos de alta demanda, como las vacaciones de verano y los fines de semana largos, PasAr permite a los usuarios planificar su viaje con anticipación, conocer el estado del tránsito y las demoras estimadas, así como acceder a información práctica que facilita la organización previa a la salida.
Así funciona la app para viajeros para el verano en Chile
La nueva sección de MxM concentra datos de interés para quienes atraviesan los pasos internacionales más utilizados:
Estado actualizado de pasos como el Sistema Integrado Cristo Redentor y el Paso Pehuenche.
Tiempos de espera estimados, categorizados por niveles de congestión (baja, media o alta).
Paradores habilitados y la cantidad de vehículos en cola en puntos como Uspallata y Penitentes.
Horarios de apertura para distintos tipos de transporte, incluidos camiones, ómnibus y autos particulares.
Estas actualizaciones, disponibles minuto a minuto, son una herramienta útil para decidir el mejor momento para salir o buscar rutas alternativas en caso de congestión.
Además de atender el flujo vehicular, PasAr centraliza información práctica para el viaje, incluyendo formularios descargables, como la declaración jurada requerida para el cruce, y recomendaciones útiles para evitar contratiempos en la frontera o ante imprevistos durante el trayecto.
La herramienta brinda también números de contacto de interés, lo que resulta fundamental ante demoras prolongadas o situaciones de emergencia sanitaria en la ruta o en los puestos fronterizos.
La plataforma Mendoza por Mí (MxM), que concentrará este nuevo servicio, ya es utilizada para una variedad de trámites y consultas del Estado provincial, consolidándose como un canal de comunicación clave entre la gestión pública y la comunidad