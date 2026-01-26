Un menor de 15 años fue detenido por asaltar a otros tres adolescentes en Maipú

El robo ocurrió en la madrugada del lunes en el barrio Viejo Tonel de Maipú. El menor aprehendido habría abordado a tres jóvenes de 17 años con un arma blanca.

El menor tenía dos de los tres celulares robados y un arma blanca.

Un violento asalto con arma blanca fue perpetrado en la madrugada de este lunes por un menor de 15 años dentro de los límites del departamento de Maipú. Sus víctimas, también menores, alertaron a las autoridades, quienes con la descripción aportada lograron dar con el adolescente y lo aprehendieron.

El robo ocurrió alrededor de las 4 del día señalado, en el interior del barrio Viejo Tonel. Allí, tres jóvenes de 17 años fueron abordados por el adolescente que, con un arma blanca en mano y junto a otros sujetos, les robó sus teléfonos celulares y otras pertenencias.

Las víctimas denunciaron esta situación por medio de un llamado a la línea de emergencias 911, en donde también aportaron la descripción de los delincuentes.

La detención del menor Con estos datos, un móvil policial comenzó a patrullar la zona, dando con el menor y sus compañeros en el cruce de las calles Victor Fayad y Fangio. Rápidamente, al notar la presencia de la policía, los presentes se dieron a la fuga.

No obstante, se logró dar con la captura del menor, quien llevaba entre sus pertenencias un arma blanca y dos de los tres celulares robados.