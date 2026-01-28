Subasta: rematan autos y camionetas con un precio muy bajo

Empresas privadas realizan una subasta de autos y camionetas con precios muy bajos y hasta insólitos por la relación con el mercado.

En un contexto donde la subasta de vehículos se consolida como una alternativa para renovar flotas y acceder a autos a valores competitivos, más de 250 automóviles, camionetas y utilitarios serán rematados en todo el país, con bases de precios que, según expertos del sector, resultan “insólitas” frente a los valores tradicionales del mercado.

Las pujas, que se efectuarán principalmente de manera online, forman parte de un calendario de cinco subastas programadas en las próximas semanas, organizadas por distintas empresas y entidades, entre ellas plataformas especializadas como Narvaezbid, bancos y corporaciones privadas.

Cronograma y vehículos destacados de la subasta El calendario de remates incluye fechas y lotes variados, con unidades disponibles en distintos puntos del país:

29 de enero: General Motors pondrá en subasta 12 vehículos Chevrolet, que incluyen modelos como S10, Cruze, Tracker, Onix y Trailblazer, con bases desde alrededor de 12,8 millones de pesos.

4 de febrero: El Banco Santander ofrecerá 69 vehículos entre autos, motos y camiones de marcas como Fiat, Peugeot, Ford y Volkswagen, con precios de salida desde $500.000 (en pesos) y desde $300.000 para algunas motos.

5 de febrero: La empresa BASF subastará 25 unidades de flota, que van desde sedanes hasta pick-ups; entre los lotes más llamativos se destaca un Peugeot 5008 2018 con base de $17,5 millones y una Fiat Strada Volcano 2024 desde $3,4 millones.

6 de febrero: Stellantis realizará dos subastas paralelas —una en dólares (con pago en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación) y otra en pesos— con una oferta que comprende pick-ups, SUVs, sedanes y utilitarios de marcas como RAM, Jeep, Fiat, Peugeot, Citroën y Chrysler.

11 de febrero: También figuran eventos puntuales con unidades de marcas como Audi, Ford y Toyota ubicadas en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires. remate.jpg ¿Cómo participar? Las subastas están abiertas tanto a personas físicas como a empresas, sin costo de inscripción, y todo el proceso se realiza online. Aquellos interesados pueden coordinar visitas previas para ver los vehículos o aprovechar las exhibiciones programadas antes de ofertar.

Para participar, es necesario: