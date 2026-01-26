El Banco Ciudad subasta una camioneta de lujo para muchos pasajeros
El Banco Ciudad realizará una subasta que ya tiene fecha confirmada. Los detalles de la organización del remate.
El Banco Ciudad confirmó en las últimas horas la organización de una nueva subasta en conjunto con la Universidad de San Martín. Se trata de una camioneta que será puesta a disposición de los usuarios que se interesen en contar con este rodado.
Esta es un nuevo remate que organiza el Banco Ciudad en el calendario 2026 que viene con muchas actividades en el horizonte. Esta subasta se va a realizar el próximo 20 de febrero a las 11 de la mañana y la camioneta se podrá ver una semana antes en Buenos Aires.
Qué camioneta subasta el Banco Ciudad
En conjunto con la Universidad de San Martín, el Banco Ciudad va a subastar una enorme camioneta en la que caben muchos pasajeros y es ideal para viajes familiares o para emprendimientos que signifiquen el traslado de personas de un lado a otro.
Se trata de una camioneta Hyundai H1 modelo 2012 tipo transporte de pasajeros. Posee: tablero de instrumentos, calefacción, aire acondicionado, caja de velocidades, dirección asistida, alza cristales y espejos eléctricos, capacidad para 12 pasajeros, dos puertas laterales corredizas y un portón trasero.
También incluye: cinco ruedas armadas con cubiertas de uso, algunos deterioros generales y averías. El kilometraje total es de 135.695.
Cómo participar de la subasta
Para poder participar de la subasta actual y ofertas similares, tenés que seguir estos pasos:
1. Registro en la plataforma
-
Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar
Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tenés una registrada.
2. Inscripción a la subasta
-
Dentro de la plataforma, buscar la Subasta N° 3796 y hacer clic en inscribirse o participar.
La inscripción suele estar habilitada hasta 48 hs antes de la fecha y hora de inicio de la subasta online.
3. Garantía / depósito
-
Muchas subastas requieren efectuar un depósito de garantía (caución) para poder ofertar.
El monto y la forma de depósito están detallados en la sección de Condiciones de Venta de cada subasta.
4. Aceptar condiciones de venta
-
Antes de ofertar, deberás aceptar los términos y condiciones de la venta, que incluyen formas de pago, retiro de bienes, posibles tributos (por ejemplo IVA 21% sobre el precio) y otras obligaciones.