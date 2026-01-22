ARCA subasta cajas fuertes para guardar dinero: cuándo es y cómo participar del remate
ARCA puso a disposición un buen número de cajas fuertes a través del Banco Ciudad. Los detalles y cómo participar.
En las últimas horas, ARCA publicó una nueva subasta que tendrá lugar en las próximas semanas. Se trata de un nuevo remate que ingresó al calendario de las actividades a la que podrán acceder los interesados. El organismo nacional lo realizará con el Banco Ciudad.
En el sitio de la entidad bancaria se publicó la nueva subasta que trae armarios ignífugos para tesoros móviles. Es decir, cajas fuertes especializadas diseñadas para proteger documentos y soportes digitales del fuego, a menudo con funciones adicionales de seguridad antirrobo, siendo ideales para grandes volúmenes de contenido y ofreciendo protección certificada contra incendios.
Se diferencian de las cajas fuertes comunes en su tamaño, capacidad y diseño específico para resistir temperaturas extremas durante un tiempo determinado.
La subasta se realizará el 3 de marzo a las 11 de la mañana. Las cajas fuertes son de distintas marcas y el remate consta de 6 de estos elementos que traen distintas combinaciones de seguridad. El catálogo completo y los precios se pueden consultar en el sitio del Banco Ciudad, aunque los mismos parten desde los $250.000.
Cómo participar de la subasta de ARCA
Para poder participar de la subasta actual y ofertas similares, tenés que seguir estos pasos:
1. Registro en la plataforma
-
Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar
Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tenés una registrada.
2. Inscripción a la subasta
-
Dentro de la plataforma, buscar la Subasta N° 3796 y hacer clic en inscribirse o participar.
La inscripción suele estar habilitada hasta 48 hs antes de la fecha y hora de inicio de la subasta online.
3. Garantía / depósito
-
Muchas subastas requieren efectuar un depósito de garantía (caución) para poder ofertar.
El monto y la forma de depósito están detallados en la sección de Condiciones de Venta de cada subasta.
4. Aceptar condiciones de venta
-
Antes de ofertar, deberás aceptar los términos y condiciones de la venta, que incluyen formas de pago, retiro de bienes, posibles tributos (por ejemplo IVA 21% sobre el precio) y otras obligaciones.