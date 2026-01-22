ARCA subasta cajas fuertes para guardar dinero: cuándo es y cómo participar del remate

ARCA puso a disposición un buen número de cajas fuertes a través del Banco Ciudad. Los detalles y cómo participar.

En las últimas horas, ARCA publicó una nueva subasta que tendrá lugar en las próximas semanas. Se trata de un nuevo remate que ingresó al calendario de las actividades a la que podrán acceder los interesados. El organismo nacional lo realizará con el Banco Ciudad.

En el sitio de la entidad bancaria se publicó la nueva subasta que trae armarios ignífugos para tesoros móviles. Es decir, cajas fuertes especializadas diseñadas para proteger documentos y soportes digitales del fuego, a menudo con funciones adicionales de seguridad antirrobo, siendo ideales para grandes volúmenes de contenido y ofreciendo protección certificada contra incendios.

Se diferencian de las cajas fuertes comunes en su tamaño, capacidad y diseño específico para resistir temperaturas extremas durante un tiempo determinado.

La subasta se realizará el 3 de marzo a las 11 de la mañana. Las cajas fuertes son de distintas marcas y el remate consta de 6 de estos elementos que traen distintas combinaciones de seguridad. El catálogo completo y los precios se pueden consultar en el sitio del Banco Ciudad, aunque los mismos parten desde los $250.000.

ARCA subastará una serie de productos que incautó la Aduana Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA subastará una serie de productos que incautó la Aduana Foto: Walter Moreno/MDZ Cómo participar de la subasta de ARCA Para poder participar de la subasta actual y ofertas similares, tenés que seguir estos pasos: