Aumenta el saldo negativo en la SUBE desde febrero: cuánto se puede viajar sin recargar

Tras la actualización del cuadro tarifario del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la tarjeta SUBE aumentará el margen de saldo negativo a partir de febrero , que regirá en todo el país.

El “saldo de emergencia” de SUBE es fundamental para que los usuarios puedan viajar aunque no hayan podido recargar su tarjeta antes de utilizarla. No obstante, su rendimiento ha disminuído debido a los aumentos del precio del boleto.

A partir de este cambio, el saldo negativo será $1.200. Este monto, confirmado por fuentes oficiales del sistema SUBE, no sólo regirá para los colectivos de todo el territorio nacional, sino también para el servicio de Subte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La relación entre el saldo negativo y el costo del pasaje es clave. Por ejemplo, dado que el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad de Buenos Aires ronda los $650, el margen de $1.200 solo cubre menos de dos viajes mínimos, por lo que los usuarios deben estar más atentos a su saldo disponible.

Respecto a los trenes del AMBA, el margen de descubrimiento es distinto y varía según la línea. Para los ramales Roca, Sarmiento, San Martín, y Belgrano Sur y Norte, se ubica en torno a los $650.

Por su parte, el ramal Urquiza tiene un límite de -$480, monto que será actualizado una vez finalizado el recambio tecnológico de los molinetes.

Nuevas opciones para cargar la SUBE

Otro punto fundamental a tener en cuenta a la hora de cargar la sube es el saldo máximo que puede almacenarse en la tarjeta. A partir de ahora, este monto ascenderá a $40.000, lo que permitirá que los usuarios realicen cargas más abultadas y eviten tener que hacerlo periódicamente. Además, da la posibilidad de tomar la estrategia financiera de realizar el gasto a principio de mes para tener una mejor organización mensual.

Asimismo, el sistema expandió sus opciones digitales para facilitar la acreditación de dinero. La modalidad de “Carga a Bordo” ya se encuentra plenamente operativa en la mayoría de las unidades de colectivo, permitiendo validar las cargas realizadas por homebanking o billeteras virtuales directamente en el colectivo, sin necesidad de pasar por una Terminal Automática.

Por último, se destaca la conveniencia de registrar la tarjeta SUBE a nombre del usuario. Además de permitir la recuperación del saldo ante una pérdida o robo, el trámite es clave para evitar el pago de tarifas más altas y para acceder a los beneficios de la Red SUBE, que aplica descuentos en los transbordos realizados dentro de un período de dos horas.