Cuánto ganó Luzu TV en el mes de enero: esta es la cifra millonaria que se le escapó a Nico Occhiato
Entre visualizaciones récord y nuevos suscriptores, un detalle en el video de Nico Occhiato dejó a la vista las ganancias en dólares de la plataforma.
El universo del streaming está que arde y el protagonista absoluto de la semana es Nico Occhiato. Lo que pretendía ser un posteo cargado de orgullo para celebrar el crecimiento de Luzu TV, terminó filtrando información sensible que dejó a todos con la boca abierta.
El conductor decidió mostrar las métricas récord de su canal, pero un descuido técnico al acercar su cámara a la pantalla de estadísticas reveló cifras que pertenecen al ámbito más privado de su empresa, desatando un debate feroz sobre la rentabilidad del sector.
El error de Occhiato que sacudió a toda la industria del streaming
Durante el clip compartido en sus redes, Occhiato no pudo ocultar su entusiasmo al repasar el desempeño de enero: “Enero, el mejor mes en la historia de Luzu en audiencia”. Con una euforia total, el creador de Nadie dice nada desglosó números que realmente impactan: “Cuando vamos a ver las estadísticas fue el mejor mes en la historia de Luzu, con 8.200.000 usuarios únicos. Es una locura”.
A esto se le sumaron 91 millones de visualizaciones totales y una comunidad que creció en 116.000 nuevos suscriptores en apenas 30 días, cifras que usualmente el conductor mantiene bajo siete llaves.
Sin embargo, el clima festivo se vio empañado por un fragmento de pocos segundos. Al intentar mostrar el éxito de su proyecto, quedó al descubierto la columna de “ingresos estimados”, arrojando una cifra cercana a los 91.458 dólares solo por el mes de enero.
La captura de pantalla voló por X y las repercusiones llegaron rápidamente a la televisión, donde se puso bajo la lupa si ese monto es suficiente para sostener una estructura con tantos empleados y tecnología de punta.
La filtración accidental también sirvió para cuestionar los viejos mitos sobre los bajos salarios de las figuras del streaming, aunque desde el panel de expertos advirtieron: “Estamos hablando del canal número uno de streaming de la Argentina. Factura una cifra que parece fuerte, pero si pensás en los costos y el equipo que tiene, tampoco es wow”.