Cuánto ganó Luzu TV en el mes de enero: esta es la cifra millonaria que se le escapó a Nico Occhiato

Entre visualizaciones récord y nuevos suscriptores, un detalle en el video de Nico Occhiato dejó a la vista las ganancias en dólares de la plataforma.

El universo del streaming está que arde y el protagonista absoluto de la semana es Nico Occhiato. Lo que pretendía ser un posteo cargado de orgullo para celebrar el crecimiento de Luzu TV, terminó filtrando información sensible que dejó a todos con la boca abierta.

nico-occhiato-luzu-2-1024x574.png Con más de 8 millones de usuarios únicos, Luzu se consolida como el canal líder en Argentina. @luzutv El conductor decidió mostrar las métricas récord de su canal, pero un descuido técnico al acercar su cámara a la pantalla de estadísticas reveló cifras que pertenecen al ámbito más privado de su empresa, desatando un debate feroz sobre la rentabilidad del sector.

El error de Occhiato que sacudió a toda la industria del streaming Durante el clip compartido en sus redes, Occhiato no pudo ocultar su entusiasmo al repasar el desempeño de enero: “Enero, el mejor mes en la historia de Luzu en audiencia”. Con una euforia total, el creador de Nadie dice nada desglosó números que realmente impactan: “Cuando vamos a ver las estadísticas fue el mejor mes en la historia de Luzu, con 8.200.000 usuarios únicos. Es una locura”.

Nicolás Occhiato recibió una oferta millonaria en las últimas semanas El creador de Luzu TV está en un excelente momento profesional El debate sobre la monetización del streaming llegó a la TV tras el descuido del conductor. @luzutv A esto se le sumaron 91 millones de visualizaciones totales y una comunidad que creció en 116.000 nuevos suscriptores en apenas 30 días, cifras que usualmente el conductor mantiene bajo siete llaves.

Sin embargo, el clima festivo se vio empañado por un fragmento de pocos segundos. Al intentar mostrar el éxito de su proyecto, quedó al descubierto la columna de “ingresos estimados”, arrojando una cifra cercana a los 91.458 dólares solo por el mes de enero.