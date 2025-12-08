El fuerte repudio de Telefe a Nicolás Occhiato que generó revuelo y atenta con su futuro: "Nos tira a matar"

Telefe se ha expresado en contra de Nicolás Occhiato luego de que el conductor instara a su audiencia a no participar económicamente en la votación de los próximos premios Martín Fierro de Streaming . Lo ocurrido generó revuelo en las redes y en diversos comunicadores.

La ceremonia, organizada este año en una alianza estratégica entre el canal líder de aire y el canal de streaming Olga (propiedad de Migue Granados), busca recaudar fondos a través del voto del público para la categoría Mejor Comunidad. Sin embargo, la postura de Occhiato de "tirar a menos" el evento desató la ira de los ejecutivos de Viacom.

La polémica se encendió cuando el líder de Luzu TV se dirigió a su masiva comunidad con un mensaje directo que atenta contra el modelo de negocio de la gala: "Nico se paró de manos y dijo: 'No gasten plata, que la comunidad nuestra no necesita esto'", reveló Rodrigo Lussich en el programa Intrusos.

Esta declaración cayó como una bomba en las oficinas de Martínez. La transmisión del evento implica costos millonarios y la recaudación por votos es una parte central del esquema financiero. "Están furiosos porque está tirando de bombo la entrega porque la hace Olga. Tira a matar a los premios y a la guita que se puede recaudar", detallaron desde el ciclo de espectáculos de América TV.

Más allá de lo económico, en Telefe duele lo que consideran una "traición moral". Fuentes internas del canal aseguran que el sentimiento generalizado es de decepción absoluta con quien fuera una de sus figuras jóvenes más prometedoras.

"En Telefe dicen: 'Es un desagradecido, le dimos laburo, le dimos La Voz Argentina y nos tira a matar'", resumió Lussich, exponiendo la fractura en la relación.

No es la primera vez que Occhiato muerde la mano que le dio de comer. Adrián Pallares, conductor de Intrusos, recordó que el vínculo ya había quedado resentido tras el final de La Voz Argentina. En aquella ocasión, el influencer criticó públicamente la producción del final del reality: "Dijo que él no hubiera elegido un final grabado, que no hubo emoción y que los hizo pelota".

¿El fin de su futuro en la televisión?

La repercusión de este enfrentamiento podría tener costos profesionales inmediatos para Occhiato. Hasta hace pocas semanas, su nombre sonaba con fuerza para conducir el regreso del formato PopStars en la pantalla de Telefe. Sin embargo, tras este boicot a los Martín Fierro y el tilde de "desagradecido" que circula en los pasillos, su regreso al canal de las pelotas parece, por el momento, cancelado.