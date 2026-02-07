En HBO MAX: la serie de pocos capítulos que recién estrenó y es para mayores de 18 años
Dos estrellas del hockey profesional protagonizan un romance oculto en un entorno donde la competencia y la fama no perdonan.
El catálogo de HBO Max acaba de recibir una inyección de adrenalina y pasión con el desembarco de su última gran apuesta dramática. Con el foco puesto en un público que busca relatos maduros, la plataforma estrenó Heated Rivalry, una ficción de origen canadiense que se aleja de los clichés románticos para meterse de lleno en la psicología de sus personajes.
La serie, que libera capítulos semana a semana, ya se posiciona como el plan ideal para maratonear el fin de semana, gracias a una narrativa que combina la aspereza del deporte de alto rendimiento con una tensión sentimental que traspasa la pantalla.
La trama que desafía los límites del hockey profesional en HBO Max
La serie gira en torno a dos jóvenes promesas del hockey sobre hielo cuyas carreras están unidas por una feroz rivalidad deportiva. Sin embargo, detrás de cada golpe y cada enfrentamiento en la pista, nace una atracción irresistible que los obliga a llevar una doble vida.
Lo que inicia como un fugaz encuentro clandestino entre principiantes se transforma, con el correr de los años, en un vínculo afectivo profundo pero cargado de negación, en un ambiente donde la masculinidad tradicional y el éxito profesional parecen no dejar espacio para la libertad personal.
A través de sus episodios, la serie se sumerge en el dilema de alcanzar la cima del éxito mundial mientras se lidia con sentimientos enterrados. La producción aborda sin filtros la lucha por la autoaceptación y los obstáculos de mantener un noviazgo en la élite del deporte. Heated Rivalry no teme a la hora de mostrar la realidad de sus protagonistas.
Elenco de Heated Rivalry
- Hudson Williams (Shane Hollander)
- Connor Storrie (Ilya Rozanov)
- François Arnaud (Scott Hunter)
- Christina Chang (Yuna Hollander)
- Dylan Walsh (David Hollander)