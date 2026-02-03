Qué ver en HBO Max este febrero: series nuevas, temporada final y películas fuertes

Febrero llega cargado para HBO Max , la plataforma de Warner Bros. Discovery, que apuesta por títulos de distintos géneros y orígenes. La programación del mes combina una serie italiana de alto perfil basada en hechos reales, el desenlace de una producción ambientada en México y nuevas propuestas que van del romance deportivo al documental.

A eso se suma una tanda de películas con ciencia ficción, terror, aventura y acción, repartidas a lo largo del mes.

El 20 de febrero aparece Portobello, dirigida por Marco Bellocchio. Se trata de la primera ficción original italiana de HBO y pone en escena el caso de Enzo Tortora, conductor de televisión que queda atrapado en una durísima odisea judicial. La producción tuvo presentación mundial en la Mostra de Venecia 2025 y propone una reconstrucción dramática del impacto público y personal que generó ese proceso.

El 15 de febrero llega la temporada final de Como agua para chocolate. La historia continúa pocos días después del cierre previo: Tita sigue golpeada por la pérdida y el encierro, mientras el doctor Brown se presenta como una alternativa de calma. Sin embargo, el regreso de Pedro vuelve a encender una pasión que rompe reglas familiares y códigos sociales, en un México atravesado por tensiones de época.

La dirección está a cargo de Julián de Tavira y la creación se atribuye a Jerry Rodriguez, con guion de Silvia Ortega Vettoretti. Antes, el 2 de febrero se estrena Doña Beja, una novela Max Original inspirada en Ana Jacinta de São José, figura emblemática de Minas Gerais. La serie revisita a un personaje asociado a deseo, poder y transgresión, releyendo la telenovela brasileña de los años 80 con mirada actual. Protagonizan Grazi Massafera, David Júnior y André Luiz Miranda. Además, el 6 de febrero se suma Más que rivales (Heated Rivalry), basada en la novela best seller de Rachel Reid y desarrollada por Jacob Tierney: Shane Hollander e Ilya Rozanov, estrellas del hockey, pasan de la rivalidad a un vínculo secreto que se transforma durante ocho años.

el caballero de los siete reinos El caballero de los siete reinos es otra opción para ver en HBO Max. HBO MAX

Vecinos: conflictos reales con tono verité

El 13 de febrero se estrena Vecinos (Neighbors), docuserie original de HBO que retrata historias reales de disputas residenciales en Estados Unidos. El enfoque es de observación directa y se apoya en casos que van de lo absurdo a lo dramático, con personajes que parecen sacados de una ficción. Está dirigida por Harrison Fishman y Dylan Redford, con producción ejecutiva vinculada a A24 y Central Pictures.

En el terreno del cine, febrero también se activa. El 6 de febrero llega Megan 2.0, secuela que retoma la historia dos años después de la destrucción de M3GAN. Su creadora, Gemma, ahora impulsa controles sobre la inteligencia artificial, sin saber que una empresa del área militar robó la tecnología y creó a Amelia, un arma que empieza a actuar con autonomía.

Frente al riesgo, Gemma decide reactivar a M3GAN con mejoras. Dirige Gerard Johnstone y actúan Allison Williams, Violet McGraw e Ivanna Sakhno, entre otros. El 13 de febrero se suma Ojo por ojo (Eye for an Eye): Anna, atravesada por la muerte repentina de sus padres, se muda de Nueva York a un pequeño pueblo de Florida para vivir con una abuela a la que no conoce. Allí se vincula con dos adolescentes y queda atrapada en una maldición asociada a Mr. Sandman, una entidad que acecha en sueños. La película está dirigida por Colin Tilley.

El 20 de febrero también se estrena Jurassic World: Renace (Jurassic World: Rebirth). La historia se ubica cinco años después de Dominio: la Tierra se vuelve mayormente hostil para los dinosaurios y los pocos que sobreviven quedan confinados a regiones ecuatoriales aisladas. En ese entorno, tres criaturas gigantes —de tierra, mar y aire— guardan en su ADN la clave para un fármaco con potencial salvador.

Dirige Gareth Edwards, con guion de David Koepp, y actúan Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey y Rupert Friend, entre otros. Por último, el 27 de febrero llega Sisu: Camino a la venganza, secuela de acción en la que un sobreviviente regresa a la casa donde asesinaron a su familia, intenta reconstruirla y termina perseguido por quien busca completar la masacre. Dirige Jalmari Helander y actúan Jorma Tommila, Richard Brake y Stephen Lang.