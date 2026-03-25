Esta comedia con episodios de 30 minutos es una de las más originales del streaming y la tenés que ver

En medio del aluvión de estrenos que aterrizan cada semana en el streaming , no siempre es fácil detectar esas pequeñas joyas que realmente valen la pena. Si lo tuyo son las comedias con personalidad, hay una serie dentro del catálogo de HBO Max que mezcla humor, rareza y bastante ingenio en dosis justas.

Lanzada en 2009, Bored to Death es uno de esos títulos que muchos pasaron por alto en su momento, pero que con los años fue ganando estatus de culto. Creada por el escritor Jonathan Ames, la propuesta parte de un autor en crisis que decide convertirse en detective privado sin experiencia alguna.

El protagonista es Jonathan Ames ( Jason Schwartzman ), un novelista neoyorquino atrapado en un bloqueo creativo. A eso se le suma una reciente ruptura amorosa, pocas perspectivas laborales y demasiado tiempo libre. En ese contexto, toma la decisión de publicar un aviso online ofreciendo servicios como detective. ¿El motivo? Su devoción por autores como Raymond Chandler y Dashiell Hammett. ¿El problema? No tiene idea de lo que está haciendo. A partir de ahí, se ve envuelto en una serie de casos tan extraños como impredecibles, recorriendo Brooklyn y Manhattan con una mezcla de inocencia, torpeza y carisma.

Sin embargo, el gran diferencial de Bored to Death no está solo en su premisa, sino en la química de su elenco principal. Schwartzman construye un personaje lleno de inseguridades pero encantador, logrando que sea imposible no empatizar con él. A su lado aparece Ted Danson como George, un editor de revista tan carismático como excéntrico, con una afición bastante marcada por la marihuana. El trío se completa con Zach Galifianakis como Ray, el mejor amigo de Jonathan, un historietista neurótico, intenso y entrañable que aporta algunos de los momentos más desopilantes de la serie.

El resto del reparto incluye a Olivia Thirlby, Oliver Platt, Jenny Slate, Zoe Kazan, Patton Oswalt, Kristen Wiig e Isla Fisher, que van apareciendo a lo largo de los episodios y suman aún más matices a este universo particular.

Mirá el tráiler de esta divertida serie

Bored to Death - tráiler oficial

Uno de los puntos más interesantes de la serie es su origen. Jonathan Ames se inspiró en su propia vida para dar forma a esta historia, trasladando muchas de sus inquietudes personales a una versión ficcional de sí mismo. Ese cruce entre lo autobiográfico y lo absurdo le da a la serie un tono muy distintivo, que combina humor con cierta melancolía.

Además, aunque la historia está situada en una Nueva York muy de principios de los 2000, propone algunos temas que siguen vigentes. Como la crisis existencial en la adultez, la búsqueda de sentido, los vínculos afectivos y esa sensación constante de no tener del todo claro hacia dónde ir.

En su momento, la crítica la recibió con muy buenos comentarios. Medios como The New York Times destacaron su originalidad y su tono, describiéndola como una serie con el corazón bien puesto y una cabeza que juega constantemente con el humor. A lo largo de sus tres temporadas (emitidas entre 2009 y 2011), logró consolidar una identidad propia, con un estilo que no es para todo el mundo, pero que conecta fuerte con quienes entran en su juego.

Si estás buscando algo distinto para ver en HBO Max, Bored to Death es una opción más que interesante. Con tres temporadas de 8 episodios cada una, que no superan la media hora de duración, esta serie es ideal para maratonear y dejarse llevar por una comedia tan peculiar como encantadora.