5 estrenos en streaming que son ideales para maratonear este fin de semana

El streaming no se detiene y cada semana suma nuevos títulos, pero entre tantos lanzamientos, elegir qué ver puede ser un desafío. Esta semana hay opciones para todos los gustos. Desde una inquietante serie producida por los creadores de Stranger Things hasta una nueva versión de Anaconda en clave de comedia.

A continuación repasamos cinco estrenos que ya están disponibles en plataformas y que, por historia, elenco o repercusión, se posicionan entre lo más atractivo del momento.

Netflix acaba de estrenar la nueva serie original Algo terrible está a punto de suceder, que llega con la producción ejecutiva de los hermanos Duffer, los creadores de Stranger Things.

La serie sigue a Rachel, una joven que viaja con su prometido Nicky a la finca de la familia de este, días antes de la boda. Pero lo que apuntaba a ser una celebración íntima y tranquila, pronto se transforma en una pesadilla cuando la familia de él comienza a comportarse de forma extraña.

La ficción cuenta con las actuaciones de Camila Morrone, Adam DiMarco y Jennifer Jason Leigh. Con 8 episodios y una buenas reseñas por parte de la crítica, esta miniserie es tu próxima maratón de fin de semana.

Algo terrible está a punto de suceder - tráiler oficial de Netflix

Anaconda | HBO Max

anaconda-jack-black Jack Black protagoniza Anaconda. Columbia Pictures

En 2025 se lanzó una nueva entrega de la saga Anaconda, estrenada por primera vez en la década de los 90. El último estreno planteó un metarreinicio de la historia con una comedia protagonizada por Jack Black y Paul Rudd.

La película sigue a un grupo de amigos de la infancia, que deciden planear un viaje a lo profundo del Amazonas y así poder cumplir su sueño de hacer una remake de la clásica cinta Anaconda. Lo que empieza como una aventura nostálgica y caótica pronto los lleva al corazón de la selva, donde el rodaje se re amenazado por la presencia de una anaconda gigante que comienza a hacecharlos.

Anaconda (2025) - Tráiler Oficial Subtitulado

Además de Black y Rudd a la cabeza del elenco, el filme incluye las actuaciones de Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior y Selton Mello. Al momento de su estreno en cines, recibió algunas críticas mixtas ya que no termina de equilibrar el terror con la comedia.

La virgen de la tosquera | HBO Max

la virgen de la tosquera La virgen de la tosquera llega al streaming.

Tras su exitoso paso por las salas de cine y festivales, la película argentina La virgen de la tosquera llega a HBO Max. Dirigida por Laura Casabé, el filme se basa en los cuentos "El carrito" y "La virgen de la tosquera" de la escritora Mariana Enríquez.

La historia se ambienta durante el verano de 2001 en pleno conurbano de la provincia de Buenos Aires. Allí, Natalia, Mariela y Josefina, son tres amigas que pasan sus días entre aburrimiento, el deseo y la necesidad de escapar de un entorno asfixiante. Unidas por una profunda amistad, también comparten una obsesión por Diego, un amigo de la infancia del que están todas enamoradas.

LA VIRGEN DE LA TOSQUERA Teaser Tráiler

Sin embargo, la dinámica entre estas amigas cambia ante la aparición de Silvia, una mujer más grande que seduce a Diego, y desata profundos celos por parte de las chicas. Incapaz de aceptar la situación, Natalia decide recurrir a su abuela, quien la introduce en prácticas de magia negra.

La película se llevó grandes elogios en su paso por los cines, especialmente por la atmósfera que genera y por su mirada sobre la angustia adolescente.

El señuelo | Prime Video

el señuelo 02 Riz Ahmed protagoniza la serie El Señuelo. Prime Video

Prime Video acaba de estrenar una serie original que pone el foco en la vorágine que pueden generar las redes sociales, la presión mediática y la percepción de la propia identidad.

La historia sigue a Shah Latif un actor que trata de triunfar, cuando un día le llega la oportunidad de audicionar para encarnar a una nueva versión de James Bond. Sin embargo, todo se le escapa de las manos cuando la noticia de su casting se filtra a la prensa, y todos comienzan a cuestionar, incluida su familia, si es el adecuado para el papel o no.

El Señuelo - Tráiler Oficial I Prime Video

Con 6 episodios de unos 30 minutos cada uno, El señuelo combina drama y comedia, con elementos propios del espionaje que la vuelven única en su género.

Mike & Nick & Nick & Alice | Disney+

Mike y Nick y Nick y Alice La película está protagonizada por Vince Vaughn, James Marsden y Eiza González. Disney+

Tras su reciente estreno en el Festival de Cine y Televisión South by Southwest, acaba de aterrizar en Disney+, la nueva comedia de acción escrita y dirigida por BenDavid Grabinski .

La cinta sigue a cuatro personajes que quedan atrapados en una serie de eventos cada vez más extraños. Lo que parece un simple encargo delictivo pronto se complica con la aparición de una máquina del tiempo, que introduce un elemento completamente inesperado. A partir de ahí, los protagonistas entran en un loop temporal donde los mismos acontecimientos se producen con algunas variaciones, obligando a los personajes a enfrentarse una y otra vez con sus errores, decisiones y consecuencias.

Mike & Nick & Nick & Alice - Tráiler Subtitulado

La película cuenta con las actuaciones de Vince Vaughn, James Marsden y Eiza González. La crítica la ha ubicado como una rareza irregular, pero con identidad propia y potencial de culto.