HBO MAX: la película argentina que es furor y no te va a dejar dormir con una historia de dictadura
Mientras el país festejaba la final contra Holanda, un grupo de represores desató un infierno que terminó volviéndose en su contra. Esto es 1978 en HBO MAX.
Una propuesta que cruza el terror visceral con las heridas más profundas de nuestra historia se ha transformado en el fenómeno absoluto de HBO Max. Bajo el título de 1978, este largometraje no solo conquistó las salas locales con más de 25.000 espectadores, sino que ya cosechó más de 30 galardones en 60 festivales internacionales.
Con un elenco de lujo que reúne a figuras de producciones nominadas al Oscar, la película propone un viaje asfixiante hacia el corazón de la dictadura militar, donde el horror humano se topa con una fuerza sobrenatural imparable.
Dictadura desde el género de terror: algo nunca antes visto en Argentina
La potencia de 1978 reside en gran parte en sus interpretaciones. La cinta cuenta con Agustín Pardella (La Sociedad de la Nieve), el experimentado Carlos Portaluppi (Argentina, 1985) y el recordado Mario Alarcón (El Secreto de sus Ojos). A este equipo se suman talentos de la talla de Gustavo Pardi y Jorge Lorenzo (El Marginal), quienes logran construir un clima de tensión insoportable.
Durante la final de la Copa del Mundo del 78, un comando irrumpe violentamente en un hogar para secuestrar a un grupo de jóvenes; lo que ignoran es que sus víctimas no son quienes ellos creen, sino miembros de una secta guiada por una entidad desconocida.
La narrativa de la película da un vuelco de 180 grados cuando el interrogatorio inhumano en el centro clandestino de detención se transforma en un martirio para los propios captores. El film abandona el realismo crudo para sumergirse en un terror sobrenatural en plena dictadura, donde las reglas de poder se invierten drásticamente".
1978 se destaca en el catálogo de HBO Max precisamente por este enfoque original: animarse a tratar un periodo histórico tan sensible desde una óptica fantástica, convirtiendo el sitio de represión en el mismísimo infierno.
La producción propia de RK Films logró capitalizar el interés por las historias que revisitan nuestro pasado, pero dándoles una vuelta de tuerca macabra. La película se convirtió en una de las opciones más elegidas por el público que busca algo que impacte tanto por lo visual como por lo simbólico.