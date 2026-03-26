HBO MAX: la película argentina que es furor y no te va a dejar dormir con una historia de dictadura

Mientras el país festejaba la final contra Holanda, un grupo de represores desató un infierno que terminó volviéndose en su contra. Esto es 1978 en HBO MAX.

La cruda película de terror argentina que es la más vista de MAX. / Instagram @1978film

Una propuesta que cruza el terror visceral con las heridas más profundas de nuestra historia se ha transformado en el fenómeno absoluto de HBO Max. Bajo el título de 1978, este largometraje no solo conquistó las salas locales con más de 25.000 espectadores, sino que ya cosechó más de 30 galardones en 60 festivales internacionales.

MV5BZWJhM2NiNWYtZjgxMC00OThlLTg0ODctOGVlZGJlYjEwYjgxXkEyXkFqcGc@._V1_FMjpg_UX1000_ El centro clandestino se transforma en un escenario de ritos oscuros y fuerzas desconocidas. Instagram @1978film Con un elenco de lujo que reúne a figuras de producciones nominadas al Oscar, la película propone un viaje asfixiante hacia el corazón de la dictadura militar, donde el horror humano se topa con una fuerza sobrenatural imparable.

Dictadura desde el género de terror: algo nunca antes visto en Argentina La potencia de 1978 reside en gran parte en sus interpretaciones. La cinta cuenta con Agustín Pardella (La Sociedad de la Nieve), el experimentado Carlos Portaluppi (Argentina, 1985) y el recordado Mario Alarcón (El Secreto de sus Ojos). A este equipo se suman talentos de la talla de Gustavo Pardi y Jorge Lorenzo (El Marginal), quienes logran construir un clima de tensión insoportable.

1978 (1) La película recrea el clima opresivo de la final del Mundial de 1978 bajo la dictadura. Instagram @1978film Durante la final de la Copa del Mundo del 78, un comando irrumpe violentamente en un hogar para secuestrar a un grupo de jóvenes; lo que ignoran es que sus víctimas no son quienes ellos creen, sino miembros de una secta guiada por una entidad desconocida.

1978 (2) Con 25.000 espectadores en cines, "1978" es una de las películas argentinas más exitosas del género. Instagram @1978film La narrativa de la película da un vuelco de 180 grados cuando el interrogatorio inhumano en el centro clandestino de detención se transforma en un martirio para los propios captores. El film abandona el realismo crudo para sumergirse en un terror sobrenatural en plena dictadura, donde las reglas de poder se invierten drásticamente".