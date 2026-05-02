HBO Max le gana a Netflix con una película hot y solo para adultos que la rompió en cines

En la feroz batalla por el dominio del streaming , HBO Max ha decidido jugar una carta ganadora que apela tanto a la sofisticación estética como al impacto emocional. Mientras sus competidores directos suelen refugiarse en producciones propias de alcance dispar, la plataforma de Warner Bros. Discovery apuesta por la rapidez: traer los grandes éxitos de la pantalla grande a la comodidad del hogar.

En esta oportunidad, el desembarco de Cumbres Borrascosas marca un hito en la cartelera digital, ofreciendo una visión visceral y provocativa de la obra de Emily Brontë.

La adaptación, dirigida por la aclamada Emerald Fennell, se distancia de las versiones anteriores para centrarse en los aspectos más crudos y eróticos del texto original. Protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi , la película disecciona la relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, un vínculo que nace en la infancia y se pudre en la adultez bajo el peso del rechazo y la ambición.

Margot Robbie y Jacob Elordi encabezan la nueva y disruptiva versión de un clásico literario en HBO Max.

Elordi encarna a un Heathcliff cuya humillación inicial, a manos de su hermano adoptivo Hindley, se convierte en el motor de una venganza que lo devuelve años después como un hombre implacable y poderoso.

cumbres borrascosas Emerald Fennell imprime su sello personal en una historia donde el erotismo y la venganza son los verdaderos protagonistas. HBO Max

La trama alcanza su punto de mayor tensión cuando Catherine, interpretada por una Robbie que equilibra vulnerabilidad y cinismo, decide priorizar su estatus social al casarse con el educado Edgar Linton. Esta traición desata una espiral de celos y resentimiento que envuelve a todo el elenco, donde figuras como Shazad Latif y Hong Chau aportan matices a una sociedad que desprecia el origen de Heathcliff tanto como teme su regreso.

cumbres borrascosas La química entre ambos es el motor visual de la película. Archivo.

HBO Max logra así un equilibrio difícil de encontrar: una película que es, al mismo tiempo, un drama de época impecable y un thriller psicológico sobre la obsesión. En este escenario de traiciones y deseo contenido, la plataforma demuestra que su mayor fortaleza reside en saber capturar el pulso de lo que la audiencia busca: historias clásicas contadas con la intensidad del cine contemporáneo.