Es uno de los dramas más intensos del streaming actual y muestra el poder y la ambición como nunca antes

Desde que Succession terminó su recorrido en 2023, no ha habido otro drama que se meta de lleno en ese terreno incómodo de la toma de decisiones, personajes que cruzan líneas morales y ambición desmedida.

Sin embargo, HBO Max tiene en su catálogo una digna sucesora, que se anima a mirar de frente un mundo donde el éxito se mide en cifras, pero el desgaste se paga en otro lado. La serie es Industry , una ficción británica lanzada en 2020, que se ambienta en el universo de las finanzas de alto riesgo.

La historia sigue a un grupo de jóvenes graduados que intentan asegurarse un puesto permanente en Pierpoint & Co., un poderoso banco de inversión en Londres. Al comienzo, lo que parece una oportunidad única, pronto se transforma en una competencia feroz, donde cada error se paga caro y nadie tiene el lugar garantizado. La presión es constante, las jornadas se vuelve interminables y la línea entre lo personal y lo laboral se vuelve cada vez más difusa.

Creada por Mickey Down y Konrad Kay, ambos con pasado en el mundo financiero, decidieron enfocarse en todo lo que opera en el mundo financiero y en las personas que forman parte de ese universo.

En un contexto actual atravesado por la precariedad, la exigencia constante y la obsesión por ser productivo, Industry conecta de lleno con una generación que siente que siempre está siendo evaluada.Es una ficción que cuestiona hasta dónde vale la pena llegar por un puesto y cuánto se está dispuesto a sacrificar para quedarse.

Tráiler de Industry, la serie que arrasa en HBO Max

Industry (2020) - Trailer Subtitulado

Más allá de lo atrapante de la trama, el elenco es un punto fuerte. Entre los personajes principales encontramos a Harper Stern, interpretada por Myha'la, como una joven proveniente de Nueva York que llega a Londres con el objetivo de trabajar para Pierpoint & Co; y Yasmin Kara-Hanani, interpretada por Marisa Abela, que trabaja en Ventas de Divisas en la compañía. Completan el reparto Harry Lawtey, David Jonsson, Ken Leung y Conleth Hill. Además, las temporadas más recientes han sumado a Kit Harington, conocido por dar vida a Jon Snow en Game of Thrones, como Sir Henry Muck.

Desde su estreno, Industry fue bien recibida por la prensa especializada, que ha destacado su realismo, sus diálogos filosos y su mirada incómoda y poco glamorosa de un mundo que no resulta tan accesible. El público, por su parte, respondió con entusiasmo, especialmente a medida que la historia fue ganando profundidad.

El drama cuenta con 4 temporadas de 8 episodios cada una, estando esta última en actual emisión en HBO y HBO Max. Ideal para ver si buscás un drama intenso, provocador y honesto sobre el costo del éxito.