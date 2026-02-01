Está en Netflix, tiene seis episodios y te dejará con los pelos de punta hasta el final

Netflix estrenó una serie que está entre lo más visto de la plataforma. Ideal para maratonear el fin de semana.

Netflix estrenó una miniserie que está entre lo más visto de la plataforma gracias a la trama de secretos, traiciones y versiones cruzadas. El y Ella promete es un thriller que promete dejar a la audiencia atónita en el sofá.

Netflix: de qué se trata “Un detective y una periodista que están casados pero distanciados compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso”, resume la sinopsis de Netflix.

La serie de seis episodios es un thriller de suspenso psicológico, una adaptación de la exitosa novela homónima de la escritora británica, Alice Feeney. Está ambientada en un pequeño pueblo de Georgia.

La trama gira en torno a Anna Andrews, una periodista que viene con su carrera y su vida personal en caída libre. Todo cambia cuando un brutal asesinato ocurre en su pueblo natal y decide cubrir la noticia para dar un vuelco y poder relanzar su carrera.

series Netflix la rompe con esta serie. Allí se encontrará con el detective Jack Harper, que además de investigar el caso es su ex marido. Lo que inicia como un caso policial estándar se irá complicando cuando los dos se dan cuenta que están conectados con la víctima y comienzan las sospechas.