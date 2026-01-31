Netflix: la película que recrea un caso real y es ideal para el fin de semana

"Yara" recrea un caso que conmovió a Italia y al mundo. Se estrenó en 2021, está en Netflix y fue dirigida por Marco Tullio Giordana.

Netflix cuenta un amplio catálogo para todos los gustos y edades. Por eso, entre tanto contenido, a veces se hace difícil qué elegir. Aquí te recomendamos una película dramática que es ideal para ver este fin de semana. Se estrenó en 2021 y está basada en hechos reales.

La historia recrea un caso que conmovió a Italia y al mundo. Se llama Yara y sigue la desaparición de Yara Gambirasio, una niña de 13 años que salió a caminar y nunca regresó. Su ausencia sacudió a toda la comunidad de Brembate di Sopra, en el norte de Italia.

netflix.jpg NETFLIX. Yara La fiscal encargada del caso hace todo lo posible para encontrarla. Sin embargo, la investigación se vuelve complicada y dolorosa. Ella está consumida por la búsqueda de pistas y la verdad. Así, el largometraje muestra los esfuerzos de los investigadores por reconstruir los hechos y atrapar al responsable.

Yara está dirigida por Marco Tullio Giordana, con guion de Graziano Diana. Protagonizan Isabella Ragonese, Alessio Boni y Thomas Trabacchi, entre otros actores. Dura alrededor de 96 minutos y es un drama policial con toques de thriller, pero también una reflexión sobre la justicia y el impacto social de los crímenes.