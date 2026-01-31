Netflix: la miniserie de 8 capítulos que es tendencia mundial y no te va a dejar parpadear

James Nesbitt protagoniza las dos series más adictivos del catálogo de Netflix conocé las similitudes y por qué elegirlas.

Tras el histórico estreno del episodio final de Stranger Things el pasado 1° de enero, Netflix aprovechó el envión para posicionar otros títulos de peso en su catálogo. Entre ellos, la gran revelación ha sido En fuga, una miniserie de suspenso que ya escaló a lo más alto del podio.

portada netflix logo La miniserie "En fuga" ya superó las 28 millones de reproducciones en sus primeras dos semanas. Archivo MDZ Según los números oficiales revelados por el portal TUDUM, esta atrapante historia logró conquistar a más de 28,3 millones de hogares en apenas sus primeros quince días online, consolidándose como la maratón obligatoria del verano.

Por qué "En fuga" es el thriller psicológico que paraliza a los suscriptores Con una estructura de ocho entregas que se devoran en apenas seis horas, En fuga nos sumerge en el calvario de Simon (James Nesbitt). Lo que parecía una existencia idílica en una casa de ensueño se desmorona cuando su hija mayor, Paige, escapa de su hogar y cae en el oscuro abismo de las adicciones.

serie en fuga netflix James Nesbitt encarna a Simon, un padre que arriesga todo por recuperar a su hija en "En fuga". Netflix La trama de la miniserie se vuelve asfixiante cuando Simon, impulsado por una necesidad visceral de salvar a su familia, se adentra en un submundo criminal donde un giro violento amenaza con destruir lo poco que queda de su estabilidad.

Si el suspenso de esta obra te dejó con ganas de más, Netflix ofrece una alternativa superadora del mismo autor: Quédate a mi lado. Estrenada originalmente en 2022, esta ficción se mantiene como la adaptación de Coben con mejor puntaje en Rotten Tomatoes, alcanzando un impresionante 92%.