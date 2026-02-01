Netflix: la película romántica de los 2000 que te hará viajar a Italia y que fue recomendada por The New York Times

Una historia de la literatura clásica que es casi imposible no emocionarse cuando la ves. Tiene una de las historias de amor más apasionantes.

Netflix tiene en su catálogo una película que explora una pregunta: ¿puede el primer amor adolescente volver a cruzarse en nuestro camino después de años viviendo otras vidas y volver a conectar con él? Una respuesta que Cartas a Julieta puede responder en 105 minutos.

Los clásicos como Mamma Mía! o El diario de Noa inspiraron este romance intenso. En esta producciones nos recuerdan que el amor no conoce calendarios ni lógica y a menudo prefiere sorpredernos. Su personajes tienen una conexión única y desarrollan relaciones que hacen suspirar a toda la audiencia.

cartas a julieta 1 La película de 2010 que vuelve a ser tendencia. Archivo. ¿De qué trata esta película? Cartas a Julieta sigue el mismo camino. Protagonizada por Sophie (Amanda Seyfried), la película nos transporta a Italia. Allí, la joven aventurera encuentra una carta de amor de hace 50 años escondida entre los muros dedicados a Julieta Capuleto, la mujer partícipe de una de las historias de amor más conocidas del mundo.

Sophie, inspirada por la curiosidad, investiga sobre Julieta y pronto descubre a Charlie (Cristopher Egan). El film muestra a estos dos personajes enamorarse una y otra vez entre las postales de Italia que parecen pintadas a mano. En cada escena, ambos demuestran que el destino y el amor puede sorprender.