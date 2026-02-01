3 películas para ver un domingo en Netflix basadas en hechos reales e inspiradoras

"La sociedad de la nieve", "El juicio de los 7 de Chicago" y "Mi nombre es Dolemite" son tres películas en Netflix perfectas para disfrutar el domingo en casa.

Si estás buscando películas para disfrutar un domingo, Netflix ofrece varias opciones basadas en historias reales e inspiradoras. Entre ellas, se destacan tres títulos que combinan drama, supervivencia y comedia, para distintos estados de ánimo.

La primera es La sociedad de la nieve. Esta película narra el accidente aéreo de los Andes en 1972, donde un equipo de rugby uruguayo quedó atrapado en la montaña. La historia muestra cómo la solidaridad y la esperanza fueron claves para sobrevivir en condiciones extremas. Es un drama intenso que mantiene al espectador al borde de la emoción.

Mira el tráiler de La sociedad de la nieve (Netflix) Embed - La Sociedad De La Nieve El segundo título es El juicio de los 7 de Chicago. Basada en hechos reales, cuenta el juicio de un grupo de activistas políticos en Estados Unidos tras las protestas de 1968. La película combina tensión, drama legal y reflexiones sobre justicia y derechos civiles. Es perfecta para quienes disfrutan de historias que inspiran y generan debate.

netflix NETFLIX. El juicio de los 7 de Chicago netflix La tercera película es Mi nombre es Dolemite. Este biopic combina comedia y drama para contar la vida de Rudy Ray Moore, un músico y actor estadounidense que creó el icónico personaje Dolemite. La película muestra cómo la creatividad y la perseverancia pueden transformar la vida de una persona y dejar un legado cultural.