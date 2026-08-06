Día del Niño: cuáles son los juguetes más buscados y qué precio tienen

Se acerca el Día del Niño y muchos padres buscan regalarle a los más chicos de la familia. Los precios a tener en cuenta.

A pocos días del Día del Niño, las jugueterías y comercios especializados atraviesan uno de los momentos más importantes del año. Aunque el contexto económico continúa condicionando el consumo, las familias mendocinas ya comenzaron la búsqueda del regalo y priorizan opciones que combinen precio, calidad y entretenimiento.

Según referentes del sector, los juguetes tradicionales continúan encabezando la demanda. Los juegos de mesa, muñecas, vehículos, bloques de construcción, pelotas y bicicletas figuran entre los productos más solicitados, mientras que los artículos vinculados con la creatividad, como kits de arte y manualidades, también ganan protagonismo.

Día del Niño: el gasto promedio para los juguetes El gasto promedio previsto por las familias ronda los $45.000 a $50.000 por regalo, aunque el monto varía según el tipo de juguete y las posibilidades económicas de cada hogar. Para sostener las ventas, los comercios apuestan a promociones, descuentos y planes de financiación con tarjetas de crédito, una herramienta que continúa siendo clave para incentivar el consumo.

Desde el sector comercial señalaron que muchos consumidores realizan una primera recorrida para comparar precios antes de concretar la compra y que, como ocurre cada año, la mayor parte de las ventas se concentra durante los últimos días previos a la celebración.

Los comerciantes también destacan un cambio en las preferencias de los consumidores. Si bien los juguetes tecnológicos mantienen una importante participación, existe un renovado interés por productos que promueven la interacción familiar, el aprendizaje y las actividades recreativas lejos de las pantallas.