Filipinas: el tifón 'Fung Wong' ya suma 25 muertos y decenas de heridos tras su paso

El tifón Fung Wong ya dejó Filipinas y las autoridades siguen sumando muertos tras el paso del fenómeno que impactó el noroeste del país.

El balance de muertos a causa del paso del supertifón 'Fung Wong' por el noroeste de Filipinas ha aumentado a 25, según ha confirmado la Oficina de Defensa Civil del país asiático, que ha indicado que un total de 19 muertos en la región administrativa de Cordillera, la más afectada por el tifón.

El vicesecretario del organismo, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ha explicado que respecto al anterior balance mortal se han sumado siete personas. Así, ha precisado que tres han fallecido en el valle de Cagayan, y una en Bicol, Bisayas Occidentales y Bisayas Orientales, respectivamente.

Asimismo, Alejandro ha indicado que el tifón 'Fung Wong', conocido como 'Uwan' en Filipinas, ha dejado hasta ahora 29 heridos y dos desaparecidos, mientras que 2,4 millones de personas se han visto desplazadas por el impacto, tal y como ha recogido la agencia estatal filipina de noticias, PNA.