La UBA abrió las inscripciones para iniciar carreras a partir del mes de agosto

La Universidad de Buenos Aires ( UBA ) abrió el proceso de inscripciones para quienes deseen comenzar alguna de las carreras durante el segundo cuatrimestre. La convocatoria alcanza a estudiantes que ingresarán por primera vez a la universidad y cursarán el primer año a través del Ciclo Básico Común, ya sea de manera presencial o mediante la modalidad virtual de UBA XXI.

Desde la institución indicaron que el trámite de ingreso contempla tres instancias obligatorias: la preinscripción online, la presentación de la documentación correspondiente y la posterior selección de sede y turno para cursar las materias.

Para iniciar el procedimiento, los aspirantes deberán seguir la guía disponible en la sección de inscripciones del sitio oficial del CBC y completar los pasos establecidos dentro de los plazos previstos para cada trámite.

Está abierta la inscripción a la Universidad de Buenos Aires para quienes quieran comenzar a cursar en el segundo cuatrimestre de 2026. El proceso tiene 3 pasos: preinscripción online, presentación de la documentación y selección de sede y turno en la web del CBC o a través de UBA XXI. Para comenzarlo, los estudiantes deben seguir la guía de pasos disponible en la sección de Inscripciones de la web www.cbc.uba.ar.

Las fechas del preingreso a la UBA ya está vigente hasta el 13 de julio para estudiantes que nunca se hayan inscripto en la UBA. En tanto, la rematriculación será en el mismo período para estudiantes ya inscriptos/as al CBC pero que no tengan SIU Guaraní.

Por su parte, hasta el 6 de julio se podrá realizar el cambio de carrera y simultaneidad para estudiantes que quieran cambiar de carrera o realizar otra simultáneamente y ya tengan usuario de SIU Guaraní.

En tanto que la inscripción a materias del UBA XXI será del 8 al 26 de julio a través del Sistema de Gestión UBA XXI - CBC (SIU Guaraní).

Los trámites deberán realizarse a través de www.cbc.uba.ar o de ubaxxi.uba.ar/, según corresponda. La UBA recomienda revisar periódicamente los canales oficiales para confirmar sedes, turnos y eventuales actualizaciones del calendario.

Acerca del Ciclo Básico Común de la UBA

El CBC constituye el primer año de todas las carreras de la UBA. Se puede cursar tanto en modalidad presencial en cualquiera de sus sedes, como virtual, a través de UBA XXI. El CBC consta de seis materias obligatorias con posibilidad de cursar hasta tres por cuatrimestre: dos según la orientación en la que está comprendida la carrera elegida (“Ciencias Sociales y Humanas”, “Ciencias Biológicas y de la Salud” o “Ciencias Exactas, Tecnología y Diseño”); dos comunes a todas las carreras (Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado e Introducción al Pensamiento Científico); y dos específicas de la carrera seleccionada.

En algunas carreras el CBC adquiere ciertas particularidades: las dependientes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) además de las seis materias mencionadas, tienen un taller anual de dibujo. En las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas al primer año se lo denomina primer tramo del Ciclo General.

Para las carreras cuya duración es menor a cuatro años, el CBC comprende entre 1 y 4 materias. Dado que el CBC incluye materias que son compartidas por diversas carreras, cumple también una importante función orientadora, permitiendo ingresar a una carrera y cambiarse a otra de manera sencilla en caso de que el estudiante así lo desee.

Documentación a presentar en el CBC

Si es la primera vez que el alumno o alumna se inscribe en el CBC, deberá presentar certificado de los estudios secundarios. Se solicitará certificado de estudios medios completos (título-analítico secundario) legalizado por la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La legalización se debe hacer por TAD, en la opción de "Solicitud de Legalización de títulos secundarios y convalidación de secundarios" (el proceso completo en la página web de Legalizaciones).

Si todavía no cuenta con título emitido, se puede presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite o título sin legalizar.

Si es el primer año en la UBA, las materias del CBC serán asignadas automáticamente (no pueden elegirse). Si al finalizar el año en curso quedan materias sin aprobar, al recursarlas pueden elegirse cuáles rehacer.

El CBC asigna tres materias por cuatrimestre como máximo, excepto que la carrera que se elija requiera que se asigne una cuarta materia anual. La elección de sede y horario está sujeta a disponibilidad de turnos, vacantes y carreras ofrecidas según la sede.