La UBA se mantiene entre las 100 universidades mejores del mundo y lidera en la región

La Universidad de Buenos Aires ( UBA ) volvió a consolidar su prestigio internacional al ubicarse en el puesto 84 del QS World University Rankings 2027, manteniéndose entre las 100 mejores universidades del mundo y reafirmando su liderazgo en todo América Latina .

El listado evaluó a 8.808 instituciones de 106 países y la casa de estudios argentina fue la única de la región en integrar este selecto grupo de excelencia académica.

El informe elaborado por la consultora británica QS destacó especialmente el desempeño de la universidad en dos áreas estratégicas. La UBA se ubicó en el puesto 34 a nivel global en reputación académica y en el puesto 24 en resultados de empleabilidad, posicionándose entre las 50 mejores instituciones del mundo en ambos indicadores.

Según se explicó, estos resultados reflejan el reconocimiento internacional a la calidad de la enseñanza y la destacada inserción laboral de sus graduados.

Sin embargo, el relevamiento también encendió una señal de alerta sobre el impacto que atraviesa el sistema universitario argentino. Uno de los descensos más notorios se registró en el indicador de redes internacionales, que mide la producción científica realizada en colaboración con instituciones extranjeras.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, advirtió que el desfinanciamiento acumulado en los últimos años ya tiene consecuencias concretas sobre el desarrollo universitario y científico del país. Aun así, destacó el esfuerzo sostenido de docentes, investigadores y personal no docente para mantener los estándares de calidad académica.

Desde QS también señalaron que, pese a las fortalezas de Argentina en materia educativa y su atractivo para estudiantes internacionales, los indicadores vinculados a la investigación científica continúan por debajo de los parámetros globales. El organismo remarcó además que los recortes presupuestarios y las dificultades para sostener programas científicos generan incertidumbre respecto del futuro de las investigaciones y la cooperación internacional.

La UBA lidera seis indicadores

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti consideró que estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer el sistema universitario público y avanzar en la implementación de una ley de financiamiento que permita proyectar una estrategia educativa y científica de largo plazo para el país.

A nivel nacional, la UBA continúa liderando seis de los nueve indicadores evaluados por QS, entre ellos reputación académica, empleabilidad, sostenibilidad y redes internacionales de investigación, ratificando su condición de principal referencia de la educación superior argentina y una de las instituciones más reconocidas del continente.