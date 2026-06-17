Médicos jóvenes de 11 países impulsan investigaciones para transformar la oncología en América Latina

La segunda edición del Desafío Científico Adium reunió 72 investigaciones desarrolladas por médicos en formación de 43 instituciones de 11 países de América Latina, consolidándose como un espacio regional para la presentación e intercambio de trabajos científicos vinculados con los principales desafíos de los sistemas de salud.

La iniciativa contó con la participación de investigadores de Argentina, México, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú y República Dominicana, reflejando tanto la diversidad institucional como el alcance regional de la propuesta. Durante la etapa final, los equipos seleccionados defendieron sus trabajos ante referentes internacionales en oncología, en un proceso de evaluación que contempló el rigor científico, la claridad expositiva y la capacidad de respuesta de los participantes.

MEDICOS1 La iniciativa contó con la participación de investigadores de Argentina, México, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Archivo. Temas clave: prevención y medicina de precisión Los trabajos presentados abordaron temas de gran relevancia para la medicina actual, entre ellos la prevención oncológica, el acceso a tratamientos innovadores, los biomarcadores, la medicina de precisión y la investigación en vida real. Más allá de la diversidad temática, la edición dejó en evidencia el creciente interés de las nuevas generaciones médicas por generar conocimiento aplicable a las necesidades clínicas y sociales de la región. Hoy vemos a una nueva generación de médicos latinoamericanos convirtiendo la experiencia clínica y sus datos en evidencia científica conectada con los desafíos concretos de la región. Ese es el valor más importante de este desafío: impulsar conocimiento que nace desde la propia región y pensado para nuestra realidad.

Argentina, entre los trabajos destacados de la edición Los proyectos premiados se enfocaron en problemáticas vinculadas con la prevención, el acceso a la salud y la optimización de tratamientos oncológicos. Argentina obtuvo el tercer lugar gracias a una investigación liderada por el Dr. Matías Nicolás Tuller, fellow de Oncología Clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. El estudio analizó el impacto de la hiperselección molecular negativa en pacientes con cáncer colorrectal metastásico tratados con terapias anti-EGFR. A partir del análisis retrospectivo de 234 pacientes atendidos en el Hospital Italiano, la investigación concluyó que determinados perfiles moleculares podrían tener un peso mayor que la lateralidad tumoral al momento de seleccionar tratamientos y predecir la supervivencia. Los resultados mostraron una mejora significativa en la sobrevida global de pacientes hiperseleccionados negativamente tratados con anti-EGFR, independientemente de la localización del tumor.

El trabajo aporta evidencia relevante para perfeccionar la selección terapéutica y avanzar hacia tratamientos cada vez más personalizados. El primer lugar fue para Colombia, con una investigación encabezada por el Dr. Favio Fernando Varón Suárez, de la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili. El estudio propuso una estrategia comunitaria de detección y erradicación de Helicobacter pylori en población indígena Pijao del Tolima, con el objetivo de reducir el riesgo de cáncer gástrico y disminuir las brechas de acceso a la salud. México obtuvo el segundo puesto con un trabajo liderado por el Dr. Francisco Ángel Guadarrama Conzuelo, residente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, que analizó el uso de inmunoterapia en un centro público de referencia oncológica y planteó mecanismos para priorizar terapias de alto costo de forma equitativa y sostenible.