Qué hacer en Mendoza este domingo 12 de julio: los espectáculos para disfrutar de las vacaciones de invierno

Desde festivales y espectáculos infantiles hasta teatro para adultos, repasamos las opciones más destacadas para este fin de semana.

"Que no se culpe a nadie de mi muerte", entre las propuestas.

Primera semana de vacaciones de invierno culminada, y este domingo llega con una cartelera vibrante y muy variada. Con amplia variedad, la provincia ofrece alternativas para todas las edades. A continuación, el desglose detallado para que organices tu jornada.

HEY! Festival Espectáculos del fin de semana. Nave UNCuyo La Nave UNCUYO se transforma en el punto de encuentro ideal para conectar en familia a través del juego, la imaginación y lo analógico. El festival cuenta con una gran programación que incluye las funciones cinematográficas del esperado estreno de Toy Story 5, la adaptación del clásico La Bella Durmiente: el hechizo de Carabosse a cargo del Ballet de la UNCUYO, y diversas obras de elencos de teatro locales cargadas de humor y aventuras.

Hora (Cine): Funciones de Toy Story 5 a las 15:00, 17:00 y 19:20.

Hora (Ballet): Función a las 17:30.

Hora (Teatro): Funciones de obras infantiles a las 16:30 y 18:30.

Ubicación: Nave UNCuyo.

Precios: Cine $9.000. Ballet $15.000. Teatro entre $7.000 y $8.000 según la sala.

Entradas: Disponibles en EntradaWeb. Vacaciones de invierno en la Biblioteca Espectáculos del fin de semana. Entrada Web La Biblioteca de Godoy Cruz ofrece un espacio ideal para acercar la literatura y el teatro a las infancias. Este domingo marca la transición de su agenda, que viene de presentar el éxito infantil Drago, la aventura de crecer, y se prepara para darle la bienvenida al recital teatral Dragones de Biblioteca, una propuesta del elenco Dragón Dorado que fusionará música en vivo, cuentos y juegos participativos para niños desde los dos años.

Hora: 17:00.

Ubicación: Biblioteca B+T (Tomba 54, Godoy Cruz).

Precios: A partir de los $5.000.

Entradas: EntradaWeb. Que no se culpe a nadie de mi muerte Espectáculos del fin de semana. Boletería Teatros Online Una propuesta teatral íntima, confrontadora y de alto impacto para el público adulto. En el umbral de una decisión que puede cambiarlo todo, la protagonista hace un último repaso de su vida. La obra entrelaza una mordaz crítica a las imposiciones sociales sobre la mujer con reflexiones profundas sobre la identidad, la libertad y los mandatos, convirtiéndose en una experiencia ineludible para quienes buscan teatro que invita a cuestionar lo establecido.

Hora: 20:30.

Ubicación: El Círculo Teatro.

Precios: $15.000.

Entradas: Boletería Teatros Online. Viaje Jurásico y El Portal Mágico Espectáculos del fin de semana. Ticketek ¡Los dinosaurios invaden la provincia! El aclamado espectáculo infantil, ganador del Premio Carlos 2026, aterriza en Mendoza con una mega producción de teatro musical interactivo. Con impresionantes efectos visuales, dinosaurios de gran tamaño y mucha participación del público, los espectadores serán parte de una aventura familiar inolvidable.