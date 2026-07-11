El desconcierto de Eduardo Feinmann por la sorpresiva estrategia de Victoria Villarruel para erosionar a Javier Milei

Luego de que la funcionaria abriera el juego a una candidatura presidencial en las próximas elecciones, Eduardo Feinmann no ocultó su descontento.

Eduardo Feinmann cuestionó de manera categórica a Victoria Villarruel por expresarse como posible candidata presidencial, cuando falta más de un año para las próximas elecciones, y con la clara voluntad de seguir desmarcándose de los lineamientos de Javier Milei.

En diálogo con la prensa en la Casa Histórica de Tucumán, Villarruel enfatizó entre otras cosas de cara a los comicios de 2027, que le "gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo".

Al analizar los dichos de la funcionaria, Eduardo Feinmann remarcó en primera instancia durante el pase con Ignacio Ortelli en A24: "Para el Gobierno, Victoria Villarruel es parte de la oposición. Hoy para Javier Milei ella es parte de la oposición".

Eduardo Feinmann cuestionó a Victoria Villarruel en modo candidata Luego, sobre la estrategia de la vicepresidenta el periodista puntualizó: "Desde el 20 de junio ella viene tomando un protagonismo, en cada acto político que puede, donde está el presidente. Ella se desmarca, hace la suya. Habla con los movileros, no da notas a los medios. No entiendo el sentido de no dar notas".

Siguiendo con su análisis sobre la actitud de Villarruel en contraste con Milei, Feinmann destacó: "Ella constantemente se quiere diferenciar del presidente. No está ni bien ni mal, es una estrategia política".