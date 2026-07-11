Suiza y Argentina, unidas por una industria en común: cuál es

Mientras Argentina se prepara para enfrentar a Suiza en el Mundial 2026 existe otro partido mucho más silencioso: el de Mendoza y los Alpes suizos, que producen algunos de los vino s de montaña más prestigiosos del planeta y comparten desafíos, paisajes y formas de trabajar que sorprenden por sus semejanzas.

La cordillera de los Andes y los Alpes parecen mundos diferentes, pero ambos condicionan la forma de cultivar la vid. En Mendoza , el agua del deshielo permite producir vino en un clima desértico. En Suiza , los viñedos aprovechan las laderas soleadas junto a lagos como el Lemán para captar el máximo de luz y calor.

Mendoza exporta Malbec al mundo; Suiza conserva la mayor parte de sus vinos para el consumo interno, especialmente los elaborados con Chasselas.

La diferencia también está en la escala. Mendoza supera las 140.000 hectáreas de viñedos, mientras que Suiza cultiva alrededor de 15.000 hectáreas. Aun así, ambos territorios apostaron por producir vino s de alta calidad adaptados a las condiciones que les ofrece la montaña.

Si Mendoza tiene un emblema, ese es el Malbec . En cambio, la variedad más cultivada en Suiza es la Chasselas , una uva blanca que rara vez sale del país porque la mayor parte de la producción se consume en el mercado interno.

Las diferencias también se reflejan en el paisaje. En Mendoza predominan grandes bodegas como Catena Zapata, Zuccardi y Salentein, rodeadas por la Cordillera. En Suiza abundan pequeños viñedos familiares sobre terrazas, como los del Paisaje Vitivinícola de Lavaux , declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Mientras Mendoza conquistó el mercado internacional con el Malbec , Suiza convirtió la producción artesanal y de cercanía en una de sus principales fortalezas.

Lo que también comparten Messi, Mendoza y Suiza

Cuando Lionel Messi enfrente a Suiza en el Mundial 2026, el resultado dependerá de quién aproveche mejor cada oportunidad. En el vino ocurre algo parecido: Mendoza y Suiza triunfan con estilos diferentes, pero ambos apuestan por la planificación, la calidad y el respeto por el territorio.

Esa filosofía también se refleja en la arquitectura. Bodegas mendocinas como Salentein o Piedra Infinita fueron diseñadas para integrarse al paisaje andino, mientras que en Suiza muchas bodegas se construyen parcialmente bajo tierra para conservar naturalmente la temperatura y reducir el impacto visual. En ambos casos, la mejor jugada consiste en trabajar con la montaña y no contra ella.

FUENTE: Organización Internacional de la Viña y el Vino. Instituto Nacional de Vitivinicultura. Wines of Argentina. Swiss Wine Promotion. UNESCO (Paisaje vitivinícola de Lavaux). Agroscope.