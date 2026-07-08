Muy barato y delicioso: el vino nuevo de una bodega top para acompañar cocinas modernas y encuentros espontáneos

Un vino pensado para el consumo cotidiano que llega para completar la familia iniciada con Malbec y Cabernet Sauvignon y acercar a la bodega a nuevos públicos.

En la mesa contemporánea, los vinos rosados dejaron de ser un “color intermedio” para convertirse en protagonistas de cocinas vibrantes, platos de inspiración vegetal y sobremesas largas. En ese escenario llega El Cazador Rosado, la nueva etiqueta de Mascota Vineyards que completa la línea El Cazador y se propone como vino cotidiano para esas escenas compartidas.

El Cazador, un nuevo vino rosado para todos los días. Con una paleta de tonos rojizos brillantes y una estética que combina diseño ilustrado y códigos modernos, El Cazador Rosado se ubica en ese punto donde la botella seduce a la vista y el vino responde en la copa: aromas suaves de fruta roja y flores, un toque dulzón que lo hace amable desde el primer sorbo y una acidez fresca que invita siempre a un siguiente trago.

Un vino rosado para todos los bolsillos “Para los amantes de los rosados, recorrer una góndola o un retailer internacional es casi como entrar en una perfumería: botellas estilizadas, gamas de color, etiquetas que cuentan historias”, dice el enólogo Rodolfo “Opi” Sadler. “Nuestro rosado El Cazador busca traer parte de esa experiencia a la mesa argentina: un vino fresco, con fruta expresiva y gran equilibrio en boca, ideal para acompañar platos modernos, cocina de inspiración vegetal o simplemente una charla larga con amigos”, agrega.

Rodolfo “Opi” Sadler, el hacedor de este rosado especial. La línea El Cazador nació como una expresión más relajada dentro del mundo de Mascota Vineyards: Malbec y Cabernet Sauvignon que combinan carácter y facilidad de toma, y ahora un rosado que amplía las ocasiones de consumo hacia el aperitivo, el brunch, la tarde y las cenas informales. Con un precio accesible, El Cazador Rosado se posiciona como un vino fácil de incorporar al repertorio semanal sin renunciar al sello de una bodega de autor.

Detrás del nombre, un manifiesto: ser cazador es ir detrás de lo que uno quiere, con entusiasmo y convicción, eligiendo qué vale la pena buscar. En ese sentido, El Cazador Rosado encarna una búsqueda muy concreta: la de un vino auténtico, joven y vibrante, que capture el momento y acompañe esa nueva generación de consumidores que se mueve con naturalidad entre vinos, cócteles, cocina global y experiencias compartidas.