La Selección argentina se enfrenta a Suiza en busca de las semifinales del Mundial: hora, TV y streaming

La Selección argentina se enfrentará este sábado con su par de Suiza , en busca de un lugar en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro está programado para las 22, se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, contará el arbitraje del portugués Joao Pinheiro y se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium.

La Selección argentina llega a esta instancia luego del durísimo triunfo por 3-2 sobre Egipto en los octavos de final , en un encuentro donde se recuperó luego de estar con una desventaja de dos goles cuando faltaban poco más de 10 minutos para el final.

Previamente, en los 16avos de final el equipo dirigido por Lionel Scaloni sufrió mucho y necesitó ir al tiempo extra ante Cabo Verde para imponerse también por 3-2, mientras que en la fase de grupos no había tenido problemas para vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

El capitán Lionel Messi fue levantado en andas por sus compañeros tras el final del partido ante Egipto.

Suiza , por su parte, fue de menor a mayor en este Mundial. Luego de un flojísimo empate 1-1 frente a Qatar en su estreno, el conjunto de Murat Yakin superó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y 2-1 a Canadá para finalizar como líder del Grupo D.

Ya en los 16avos de final, no tuvo problemas para derrotar a Argelia, mientras que en octavos de final le ganó por penales a Colombia tras igualar sin goles en los 120 minutos.

Suiza eliminó a Colombia del Mundial 2026: así lo festejaron sus jugadores. EFE

El de este sábado será el tercer enfrentamiento en Mundiales entre Argentina y Suiza, ambos con triunfo para la “Albiceleste”. El primer cruce se dio en Inglaterra 1966 y terminó 2-0, mientras que el siguiente fue en Brasil 2014, donde los entonces dirigidos por Alejandro Sabella inclinaron la balanza a su favor recién a los 118 minutos gracias al gol de Ángel Di María.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Mundial 2026

Cuartos de final

Argentina – Suiza

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas)

Árbitro: Joao Pinheiro (Por)

Hora: 22. TV: TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

Fuente: NA