Cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para el show de La Renga en Mendoza

La banda se presentará en Mendoza a fines de noviembre. Este jueves por la mañana las entradas salieron a la venta.

La vuelta de La Renga a Mendoza ya es un hecho. La banda se presentará el próximo 21 de noviembre en el Teatro Griego Frank Romero Day, un escenario que en los últimos años amplió su agenda de recitales y espectáculos más allá de la tradicional Fiesta Nacional de la Vendimia.

Tras el anuncio oficial, este jueves 16 de julio comenzó la venta de entradas. Los tickets tienen un valor de $80.000, al que se le suma un costo de servicio de $8.000. El show contará con dos sectores habilitados: Campo y Popular. Se adquieren por la página Arteinfernal.

Las entradas para el show salieron a la venta este jueves. Foto: Telam Las entradas pueden abonarse con dinero en cuenta de Mercado Pago, tarjetas de crédito y débito (Visa, Mastercard, Maestro, Cabal y Naranja) o mediante MODO. Quienes utilicen una tarjeta por primera vez en la plataforma de Arte Infernal deberán completar una validación previa, un proceso que puede demorar hasta 72 horas hábiles. Además, los clientes de Tarjeta Naranja cuentan con la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con Plan Z.

En cuanto al ingreso de menores, deberán abonar entrada todas las personas a partir de los 5 años cumplidos.

La agrupación se presentará en el Teatro Griego Frank Romero Day. Instagram / @larenga Por otra parte, la acreditación para personas con discapacidad estará disponible desde el 16 de julio a las 12 a través de un formulario que se publicará en el sitio oficial de la banda. Para completar el trámite será necesario presentar el código de barras del Certificado Único de Discapacidad (CUD), que permitirá validar la documentación. El cupo será limitado y, una vez alcanzado, el formulario dejará de estar disponible.