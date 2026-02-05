"Rapid Response 47": el modelo de Donald Trump que inspiró la nueva Oficina de Respuesta Oficial

Los paralelismos con el “Ministerio de la Verdad” de George Orwell no tardaron en llegar, y el Gobierno se prestó para esto. La nueva oficina busca señalar información inexacta y exponer lo que considera operaciones mediáticas y de sectores de la dirigencia política, según explicaron. La misma fue creada tomando como referencia un modelo estadounidense, al menos en términos funcionales y estructurales, aunque no necesariamente en su funcionamiento operativo.

Rapid Response 47 es, según la descripción de su cuenta oficial en X, la “Cuenta oficial de Respuesta Rápida de la Casa Blanca": "Apoyando a la primera agenda del Presidente (@POTUS) y haciendo que las noticias falsas rindan cuentas. ¡MAGA!”.

En la práctica, esta oficina mantiene una lógica clara: difundir respuestas oficiales, amplificar los mensajes del Gobierno y reforzar la comunicación presidencial. Gran parte de sus publicaciones replican intervenciones de la vocera presidencial, Karoline Leavitt, en conferencias de prensa, además de compartir contenidos del propio presidente en Truth Social y fragmentos de entrevistas. Su eje central es actuar como una herramienta de diplomacia digital y defensa del discurso oficial.

En cuanto a la nueva “Oficina de la Verdad” argentina, su tono inicial pareciera más confrontativo. Manuel Adorni aparece como uno de los supervisores, mientras que la conducción está a cargo de Juan Pablo Carreira, militante libertario y creador de La Derecha Diario, quien también defiende al Gobierno desde una cuenta bajo el seudónimo “Juan Doe”, nombre utilizado para referirse a una persona cuya identidad real no es pública.

A diferencia de Rapid Response 47, la oficina argentina apunta a un enfrentamiento más directo con periodistas y medios críticos del presidente, con el objetivo declarado de que “los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”.

Una de sus primeras intervenciones fue calificar como falsa una noticia publicada por el diario Clarín. Tras la eliminación del contenido por parte del medio, desde la oficina celebraron la decisión, aunque posteriormente el periodista autor de la nota ratificó la veracidad de la información.

Como toda herramienta de comunicación estatal, el impacto de la nueva Oficina de Respuesta Oficial dependerá de su funcionamiento en el tiempo. Sin embargo, su nacimiento estuvo marcado por cuestionamientos sobre su tono y conducción, especialmente por antecedentes públicos de su responsable, quien bajo un seudónimo en redes sociales llegó a afirmar: “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. Donde, su evolución marcará si se consolida como un canal institucional o como un actor más dentro de la disputa política y mediática.