La revelación sobre la captura de Nicolás Maduro: "Hubo diálogo previo con Delcy Rodríguez"

A casi 20 días del operativo en Caracas, un analista evaluó el impacto político y militar tras la captura de Maduro y el futuro de la transición en Venezuela.

Emanuele Ottolenghi es miembro senior de la Fundación para la Defensa de las Democracias en Washington, D. C. e investigador en Estudios de Israel en el Centro Oxford de Estudios Hebreos y Judíos y en el Centro de Oriente Medio del St. Antony's College. En una charla telefónica desde Bruselas, Bélgica, y luego de haber pasado casi 20 días del accionar del ingreso de EE. UU. en Venezuela, el pasado 3 de enero, el miembro senior de la Fundación para las Democracias hace un análisis de la situación planteada entre ambos países.

“Maduro no era un presidente legítimo”, afirmó, al sostener que “claramente había un diálogo entre la administración Trump y la vicepresidenta y ahora presidenta a cargo, Delcy Rodríguez, previo al ingreso de EE. UU. a Venezuela para capturar a Maduro”.

-¿Cómo analizan desde la Fundación para la Defensa de las Democracias la actuación de EE.UU. en Venezuela?

-La acción militar que tuvo Estados Unidos cambió completamente los escenarios, pero no hay un cuadro claro de cómo será la transición. Por el momento se queda el régimen con sus líderes principales, que están claramente intentando hacer lo que le pide Estados Unidos en muchas cosas, pero lo hacen de manera parcial, como la liberación de los presos políticos, que está tomando mucho tiempo. Entonces hay que comprender cuál es el plan de la administración Trump y si hay un plan, porque tampoco está claro si hay un plan. Estamos en una situación de incertidumbre.

-El mundo de occidente tiene en claro que a Maduro se lo debía sacar de Venezuela y juzgarlo por su accionar dictatorial pero hay críticas de cómo lo hizo, inclusive hay una editorial del New York Times que plantea la forma ¿crees que era la única forma que tenía Trump para sacar a Maduro de Venezuela?

-La verdad no lo sé, pero toda la presión que hicieron para que Maduro deje Venezuela no logró dar resultados. Entonces solo faltaba la posibilidad de una acción y capturarlo. Vamos a ver en los meses siguientes si se descubre que hubo una colaboración por parte de miembros del régimen. Claramente había un diálogo entre la administración Trump y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de lo contrario no se explica cómo ella se quedó en su lugar. Hay muy pocos detalles, está muy poco claro. Lo que está claro es la acción militar de Estados Unidos, sobre todo su presencia masiva en el Caribe con el despliegue de aviones y buques, muy impactante en todo lo que toca a los asuntos de Venezuela, como ser su relación con Irán, pero también con Rusia y China. Todos los negocios que se hacían con el petróleo venezolano, todo va a cambiar y el impacto será muy contundente. El de Trump es un mensaje muy duro, el mensaje militar también es duro porque estamos hablando de una operación espectacular que demostró la falta total de efectividad de los sistemas de defensa chinos y rusos que tenía Venezuela. La disparidad de fuerza entre las capacidades de Estados Unidos y sus enemigos y los medios de defensa que tienen sus enemigos.