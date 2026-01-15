Trump elogia a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, un día antes de reunirse con la líder opositora, María Corina Machado

El presidente de EE.UU., Donald Trump , se refirió este miércoles a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela , como una "persona estupenda", tras afirmar que sostuvo una "larga" y "genial" conversación con ella por teléfono.

"Es alguien con quien hemos trabajado muy bien", señaló en una rueda de prensa desde la Casa Blanca. "Creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela", concluyó.

Por su parte, Rodríguez escribió en su cuenta de X que la conversación fue "larga y cortés" y se desarrolló "en un marco de respeto mutuo".

El tono de las declaraciones de Trump sobre Delcy Rodríguez contrasta radicalmente con el discurso que hasta hace unos días sostenía sobre el gobierno de Nicolás Maduro , del que Rodríguez era vicepresidenta y que ella ahora encabeza.

Los halagos se dan, además, un día antes de que el mandatario estadounidense reciba en la Casa Blanca a la líder opositora Maria Corina Machado, cuyo rol en la Venezuela pos-Maduro quedó desdibujado luego de que EE.UU. reconociera a Rodríguez como líder de Venezuela.

Antes de los comentarios de Trump de este miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya se había referido a Delcy Rodríguez y su equipo como "muy cooperativos con Estados Unidos".

Desde que Estados Unidos realizó un operativo militar en Venezuela para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, Delcy Rodríguez ha mantenido un tono dual frente al gobierno de Trump.

Por un lado, se he referido al ataque como una agresión criminal a la soberanía del país y ha afirmado afirmó que Maduro permanece secuestrado en EE.UU. y sigue siendo el presidente.

Pero también ha dado señas de querer mantener una buena relación con el gobierno de EE.UU.

Anunció, por ejemplo, el inicio de "un nuevo momento político" en Venezuela y dijo que su gobierno avanza "en relaciones internacionales de respeto".

Según el presidente estadounidense, el gobierno interino de Venezuela, con Rodríguez a la cabeza, se comprometió a entregarle a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

Los comentarios de Trump sobre Rodríguez de este miércoles se dieron en respuesta a la pregunta de un reportero que señaló que Diosdado Cabello, el ministro de Interior venezolano, no parecía muy dispuesto a colaborar con EE.UU.

"No sé quién es ese número dos, conozco a la número uno", afirmó Trump.

¿Y María Corina Machado?

Tras la captura de Maduro, la expectativa de muchos venezolanos era que se produjera un cambio de régimen inmediato y que la Nobel de Paz María Corina Machado y el excandidato Edmundo González asumieran responsabilidades en el gobierno.

La misma Machado, al reaccionar a la operación militar del 3 de enero, señaló: "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder".

Pero Trump dejó claro que no sería el caso. "No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país", dijo el mismo día que fueron capturados Maduro y su esposa. "Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto", agregó.

En esas mismas declaraciones, el mandatario señaló que los venezolanos "tienen una vicepresidenta", dejando claro que Rodríguez sería su interlocutora a partir de entonces.

Sin embargo, el presidente estadounidense accedió a reunirse con Machado este jueves.

Sobre su visita a la Casa Blanca, la líder opositora dijo que esperaba agradecerle personalmente a Trump por su operativo contra Maduro y que le gustaría entregarle el Premio Nobel.

Trump dijo que esto sería "un gran honor", pero el Comité del Nobel aclaró que el premio no era transferible.

El viernes pasado, el presidente señaló, refiriéndose a Machado que "es posible que ella esté involucrada en algún aspecto" de la transición.

"Tendré que hablar con ella. Creo que es muy bonito que quiera venir", dijo.

