Delcy Rodríguez se reunirá con Donald Trump según la Casa Blanca

La presidente encargada de Venezuela , Delcy Rodríguez , visitará Washington luego de la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro debido a una operación militar llevada adelante por Estados Unidos. Los funcionarios de la Casa Blanca fueron los encargados de dar a conocer la reunión que hasta el momento no se reveló cuando tendrá lugar.

La noticia de la cumbre Trump-Rodríguez se produce en el marco de la reunión que mantuvo el presidente estadounidense con la líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel, María Corina Machado. No obstante, el mandatario no respaldó a la referente de Venezuela para una transición en el gobierno ya que, según Trump, no cuenta con el apoyo suficiente.

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió el jueves pasado en Venezuela con la presidenta encargada para abordar temas de seguridad y posibles vías de cooperación económica. El encuentro se dio en un contexto clave para el futuro político del país, tras la reciente caída del régimen de Nicolás Maduro.

Ratcliffe se convirtió así en el funcionario estadounidense de mayor rango (y el primer miembro del gabinete de Donald Trump ) en visitar Venezuela desde la operación militar del 3 de enero, que derivó en la captura y traslado de Maduro y su esposa a Nueva York, donde serán juzgados por cargos vinculados al narcoterrorismo.

Mientras tanto, Trump ratificó su respaldo al nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, al asegurar que la administración funciona bajo la tutela de Estados Unidos y está cumpliendo con las exigencias de Washington. Entre ellas, mencionó el acceso de empresas estadounidenses al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización.

En una rueda de prensa brindada este martes, el expresidente republicano sorprendió con un cambio de tono sobre Venezuela. “Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, afirmó, al tiempo que destacó que está “trabajando muy bien” con la administración de Rodríguez y celebró la liberación de “muchos presos políticos”, atribuida a la exvicepresidenta de Maduro.

El rol de Machado y la transición política

Trump también dejó abierta la puerta a un rol futuro de María Corina Machado en el devenir político venezolano. La calificó como una mujer “increíble” que “hizo algo extraordinario”, en referencia al momento en el que la dirigente le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante su reciente visita a la Casa Blanca.

Por su parte, Rodríguez aseguró que, de viajar a Washington como líder de Venezuela, lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”, en una frase que buscó marcar distancia simbólica frente a Estados Unidos.

Machado, en cambio, fue crítica con la actual conducción del país. Sostuvo que Rodríguez no representa al pueblo venezolano y afirmó que el Gobierno interino está “haciendo parte del trabajo sucio” en medio de una “fase compleja”. Aun así, se mostró confiada en que el proceso derivará en una “transición ordenada” en Venezuela.