La conmoción y angustia que refleja la foto de Andrés será parte de cómo se recordará su arresto

El rostro conmocionado, incrédulo y atormentado de Andrés Mountbatten Windsor será parte de cómo será recordado su arresto .

No es una imagen particularmente edificante. Andrés está desplomado en el asiento trasero de un coche después de su liberación, con los dedos entrelazados, ya sea en señal de oración o de protección.

Lleva el cuello levantado. ¿La expresión de sorpresa de Andrés habrá sido la misma que tenía cuando le tomaron la foto bajo custodia policial?

La imagen se convertirá en la contraparte de aquella otra famosa foto de Andrés tomada hace casi 25 años. La de un príncipe sonriente y seguro de sí mismo, junto a Virginia Giuffre, de 17 años, en una casa en Londres, cuando la ciudad era su lugar de recreo.

Este jueves Andrés Mountbatten Windsor se convirtió en el primer miembro de alto rango de la Familia Real de la historia moderna en ser arrestado. Fue otro momento para quedarse sin aliento.

A esto le siguió una declaración sin precedentes de su hermano, el rey Carlos III. "Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", decía la inequívoca declaración del monarca, sin ofrecer ningún escondite ni cláusula de escape real.

Getty Images Andrés Mountbatten Windsor fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Los archivos Epstein

El arresto por sospecha de mala conducta en un cargo público está relacionado con el periodo de Andrés como representante comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011. Esto sigue a una serie de acusaciones, provocadas por la publicación de los archivos de Epstein, de que Andrew compartió documentos oficiales.

Eso incluyó compartir informes de visitas comerciales y una sesión informativa confidencial sobre inversiones en Afganistán con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, y pasar una sesión informativa del Tesoro a un contacto comercial personal.

Ser miembro de la Familia Real no influirá legalmente en la evaluación de su caso.

Andrés Mountbatten Windsor ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en su relación con Epstein.

El comunicado policial del jueves por la mañana, sin rodeos, ha sido un terremoto informativo de manera directa: "El hombre permanece bajo custodia policial en este momento".

¿Quién hubiera pensado que leeríamos esa frase cuando el hombre en cuestión aún está en la línea de sucesión al trono y, en teoría, si no en la práctica, sigue siendo consejero de Estado?

La explicación de Andrés sobre su comportamiento no se dará en una entrevista televisiva. El público podrá recordar la entrevista en el programa Newsnight de la BBC, que sigue siendo la última vez que Andrés habló públicamente sobre su relación con Epstein.

Esta vez, habrá sido en presencia de un abogado y de los investigadores, en lugar de bajo las luces de la televisión, y las consecuencias de cualquier falsedad serán mucho más graves.

Getty Images Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell.

La historia previa

La acción de la policía en una mañana de invierno en Norfolk fue una noticia de última hora. También pareció haber tomado al rey por sorpresa, tanto como a cualquier otra persona.

Pero la historia de los vínculos de Andrés con Epstein se ha gestado durante décadas, al igual que su caída, primero minando su reputación antes de convertirse en una avalancha de desgracias.

La asociación con Epstein significó que Andrés perdiera su puesto de enviado comercial en 2011 y, tras la desastrosa entrevista en Newsnight de 2019, fue destituido como miembro activo de la realeza.

Su retirada de la vida pública se completó tras el acuerdo de 2022 con su acusadora Virginia Giuffre.

Y, en octubre del año pasado, cuando correos electrónicos revelaron que Andrés no había terminado sus vínculos con Epstein cuando él mismo había dicho que sí, fue despojado de sus títulos de príncipe y duque. Finalmente, fue expulsado de su residencia Royal Lodge en Windsor.

Fueron sanciones severas que eliminaron cualquier vestigio de estatus real.

Departamento de Justicia de Estados Unidos La foto de Andrés y Virginia Giuffre fue tomada hace casi 25 años.

El Palacio ha pasado por algunos momentos de nerviosismo en los últimos tiempos, con preguntas hechas a gritos por los alborotadores que sugerían que podrían estar protegiendo a Andrés.

La declaración del rey habrá buscado poner punto final a este asunto y separar a la Familia Real de lo que pudiera sucederle a Andrés.

Otro factor importante en todo esto es el ánimo público.

Los archivos de Epstein, y lo que han revelado sobre una red de personas aparentemente con altos contactos pero de baja moral, han dejado a la gente enojada por un poder y una riqueza tan irresponsables.

El público ha considerado abusivo que los ricos e influyentes parezcan inmunes a las consecuencias de su comportamiento, ya sea en términos de sexo o dinero. Al público le ha parecido que la corrupción es rentable.

Lo que hace que el arresto sea aún más resonante es que ocurrió el día del 66 cumpleaños de Andrés. Cualquier celebración tendría que esperar.

Hay referencias a cumpleaños anteriores de Andrés en los archivos de Epstein, como una ostentosa fiesta por sus 50 años en el Palacio de St. James.

Una persona que tuvo que rechazar la invitación para esa noche de "travesuras misteriosas" fue Jeffrey Epstein, quien aún se encontraba bajo arresto domiciliario como parte de una condena por procurar a una menor para la prostitución.

Andrés celebró su cumpleaños hace 12 meses como el príncipe Andrés, duque de York, conde de Inverness y caballero de la Jarretera. Quién sabe qué habrá cambiado para su próximo cumpleaños.

