Tragedia china en Rusia: siete turistas tragados por el hielo del famoso lago Baikal

Al menos siete turistas de China han muerto este viernes tras hundirse un vehículo en el lago Baikal, en Siberia, Rusia , después de que el peso del coche rompiera la capa de hielo en la zona, según han confirmado las autoridades rusas sobre la tragedia , apuntando que se da por muertas a estas personas.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los cadáveres de los siete turistas , que previamente habían sido dados por desaparecidos, han sido localizadas por una cámara subacuática, antes de agregar que los buzos entrarán para recuperarlos.

La Fiscalía de Irkutsk había confirmado horas antes la apertura de una investigación en torno al suceso , antes de agregar que en el vehículo iban ocho personas y que se hundió cerca del cabo Joboy, en la isla de Oljon.

"Uno de los turistas fue rescatado y el paradero del resto, así como las circunstancias, causas y motivos del incidente están siendo investigadas", dijo, antes de resaltar que se analizará si hubo algún tipo de violación de las normas de circulación y seguridad en la zona de Rusia .

En este sentido, el gobernador de la provincia, Igor Kobzev, habló de "una tragedia en el lago Baikal" después de que "un vehículo que trasladaba a turistas extranjeros se hundiera tras romperse el hielo cerca del cabo Joboy".

El lago Baikal, en Siberia, Rusia, escenario de la tragedia de los turistas de China. Foto Efe

Kobzev hizo hincapié en que el Consulado de China en Irkutsk ha sido notificado --sin que Pekín se haya pronunciado al respecto--, al tiempo que recordó que "el cruce por el hielo en la isla de Oljon no ha sido abierto". "Conducir sobre el hielo es peligroso y está totalmente prohibido", apostilló.

Por su parte, la Asociación de Turoperadores de Rusia (ATOR) ha señalado que los turistas no habían contratado una excursión, sino que "pactaron el desplazamiento con un residente local", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

"La ruta no fue coordinada con los turoperadores o los servicios de rescate", ha manifestado.