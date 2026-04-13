Donald Trump bloquea el estrecho de Ormuz y se oponen China y el Reino Unido

Tras la decisión de Donald Trump, China pide garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz y Reino Unido aclara que no será parte de tal bloqueo.

China afirmó este lunes que "mantener la seguridad, estabilidad y el flujo en el estrecho de Ormuz sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país bloqueará esa vía estratégica.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que "la raíz de las interrupciones en la navegación en el estrecho radica en el conflicto con Irán" y añadió que "la forma de resolver este problema es lograr un alto el fuego lo antes posible".

Agregó que todas las partes deben "mantener la calma y ejercer la contención" y subrayó que China está dispuesta a "seguir desempeñando un papel positivo y constructivo".

Reino Unido no será parte del bloqueo de Donald Trump El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este lunes que el Reino Unido no apoyará el bloqueo estadounidense determinado por Donald Trump de Ormuz e insistió en que la prioridad es la reapertura total del estrecho.

Keir Starmer y Donald Trump efe Donald Trump y Keir Starmer, son socios, pero esta vez no están de acuerdo en el bloqueo. Foto Efe EFE Todos los esfuerzos diplomáticos y políticos del Reino Unido están centrados en lograr "la apertura total del estrecho", dijo hoy Starmer a Radio 5 de la emisora británica BBC.