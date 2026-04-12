Javier Milei acelera con China y expone su pragmatismo en plena crisis global

El gobierno vuelve a mostrar una marca que suele aparecer cuando la realidad aprieta: pragmatismo. Javier Milei analiza un viaje a China para mayo, en medio de la crisis internacional por la guerra con Irán y después de haber construido una identidad política muy alineada con Israel y con Donald Trump . No hay contradicción, hay necesidad.

La idea es que el Presidente viaje a Shanghai para participar del SIAL Shanghai 2026, una de las ferias de alimentación más relevantes del mundo, prevista del 18 al 22 de mayo. Argentina tiene historia en ese evento. Desde hace años promociona allí la carne que exporta a China. Esa continuidad ahora adquiere otro valor. No se trata sólo de una feria sectorial. Se trata de una puerta económica en un momento de escasez política y financiera.

Milei viajará junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno . El dato importa por dos razones. Primero, porque muestra que no se piensa en una visita menor ni delegada. Segundo, porque confirma que la Casa Rosada entiende que el frente externo exige algo más que discursos.

Durante mucho tiempo, el vínculo con China fue para Milei una zona incómoda. No tanto por comercio, sino por relato. Su construcción política estuvo apoyada en una idea fuerte de alineamiento con Occidente, de cercanía con Washington y de distancia simbólica con regímenes que el Presidente ubicó muchas veces en la vereda opuesta de sus convicciones.

De todas formas, el gobierno de Javier Milei siempre hizo una clara exhibición de pragmatismo y nunca dio un paso en contra de mantener relaciones comerciales con uno de los mayores compradores de exportaciones argentinas. Ante todo, Milei es economista.

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Además, gobernar obliga a revisar dogmas. Y más todavía cuando faltan dólares, las exportaciones necesitan escala y el financiamiento externo sigue sin aparecer en las condiciones que Argentina necesita. China no es un detalle en ese mapa. Es el mayor importador mundial de carne bovina. En el primer bimestre de 2026 registró importaciones récord por más de 628.000 toneladas, impulsadas por demanda alta y precios firmes. Entre sus principales proveedores están Brasil, Argentina, Uruguay, Australia y Estados Unidos.

El viaje, entonces, no sólo tiene lógica diplomática. Tiene lógica de caja. Ese objetivo obliga a una relación adulta con actores que no siempre encajan en la narrativa ideológica del Presidente.

Una gira que dice más de lo que parece

La secuencia elegida por Milei es elocuente. La semana que viene viajará a Israel y tendrá el gesto de ser el primer mandatario en encender la llama por el Día de la Independencia. La señal es política, fuerte y directa. Confirma la alianza con Israel y también la cercanía con Trump en un momento en que las definiciones internacionales se volvieron difíciles e incómodas para muchos .

Pero, casi al mismo tiempo, la Casa Rosada organiza una visita presidencial a China. Eso revela que el Gobierno intenta recorrer dos carriles al mismo tiempo: el del alineamiento político y el de la conveniencia económica. Esa combinación no siempre es elegante. A veces ni siquiera es cómoda. Pero suele ser la forma que adopta el realismo cuando el margen se achica.

Nada mejor, entonces, que ser pragmático cuando el final de la película todavía no está escrito. Mucho menos en una guerra como la que involucra a Irán, donde el tablero regional e internacional cambia día a día y donde ninguna potencia puede dar por cerrado el desenlace.

El mundo no ayuda

El contexto externo no ofrece alivio. Esta semana hubo señales negativas para la Argentina. La inflación anual de 3,3% en Estados Unidos anticipa mayor rigidez en la tasa de la Reserva Federal. Eso complica el acceso a crédito más barato y posterga el sueño de un mercado internacional más amigable para países que necesitan financiamiento.

A eso se suma el precio del petróleo. La crisis por la guerra con Irán lo mantiene por encima de los US$ 95 tanto para el barril Brent como para el WTI que define los precios de la gasolina en las estaciones de servicio estadounidenses. Es un dolor de cabeza que Trump no termina de solucionar en un año electoral donde nada esta confirmado y mientras mantiene amenazas y negociaciones continuas para conseguir una salida a la guerra con irán.

Irán EFE

La confianza del mercado en una resolución rápida del conflicto, como pretende Donald Trump, todavía no está consolidada. Esa incertidumbre impacta sobre todos. Y para la Argentina tiene una consecuencia concreta: más presión sobre precios y menos margen para estabilizar.

El Gobierno necesita lo contrario: bajar la presión local, dar señales de orden y sostener una expectativa económica razonable. El problema es que el mundo empuja en sentido opuesto. Por eso el viaje a Shanghai no aparece como un lujo diplomático, sino como una reacción defensiva.

La inflación vuelve a marcar el límite

Esta semana se conocerá el índice de inflación de marzo. El anticipo de la Ciudad de Buenos Aires ya mostró un 3% firme. Ese dato vuelve a poner al bolsillo en el centro del problema. Ningún relato de transformación aguanta mucho si la inflación deja de bajar o empieza a dar señales de estancamiento.

La situación se vuelve más delicada porque esta vez la política tampoco ayuda. Los ruidos del caso Adorni siguen presentes. La agenda pública no está ordenada por una ofensiva oficial ni por un logro económico. Está aturdida por una crisis que desgasta la imagen del Gobierno y que complica la capacidad del Presidente para imponer tema y clima.

Ese ruido no queda separado de la economía. La política y los mercados nunca viven en compartimentos. Cuando la gestión pierde centralidad y aparecen dudas sobre el frente interno, la expectativa económica se resiente. Más todavía en un país donde la confianza es un bien escaso y la credibilidad se consume rápido. Curiosamente, el dólar es uno de los pocos refugios de tranquilidad por estos días con una baja del mayorista y el Blue por debajo de los $ 1400.

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Shanghai como señal al mercado

El posible viaje a China también puede leerse como un mensaje hacia afuera. Argentina necesita mostrar que no se encierra, que no queda atrapada en una diplomacia de afinidades personales y que puede moverse con criterio práctico cuando sus intereses materiales están en juego.

Shanghai ofrece esa foto. Una feria global de alimentación, un mercado central para la carne argentina, una oportunidad de reforzar presencia comercial y una postal menos rígida de la política exterior oficial. No resuelve por sí sola el problema de los dólares. Pero ayuda a construir una señal. Todos recuerdan cuando en ediciones anteriores los chinos hacían filas casi desesperados por probar un bife de chorizo argentino en el stand del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Es una imagen que multiplica al país mas que cualquier otra.

Esa señal puede tener valor incluso más allá de la relación bilateral. El mercado mira las decisiones de política exterior no sólo por lo que dicen de la ideología de un gobierno, sino por lo que revelan sobre su capacidad de adaptación. Y en un año cargado de tensión internacional, adaptarse puede valer más que declamar.

China también necesita calma

Hay otro elemento que vuelve relevante este acercamiento. China mostró hasta ahora moderación frente a la guerra con Irán. Tiene razones concretas. Es uno de los países que más puede perder si el conflicto se prolonga, por su dependencia del petróleo iraní. Esa posición la empuja a priorizar estabilidad antes que escalada.

Para la Argentina, ese dato no es menor. Hablar con una potencia que necesita preservar flujos comerciales y energéticos puede tener más sentido que nunca. No porque Buenos Aires vaya a influir en el conflicto, sino porque debe entender dónde están hoy los incentivos de cada actor global.

Ahí vuelve a aparecer el pragmatismo. La Casa Rosada parece leer que no conviene atarse a un único reflejo diplomático cuando el sistema internacional está bajo tensión. Israel seguirá siendo una prioridad política para Milei. Trump seguirá siendo un socio simbólico. Pero China aparece como una estación necesaria del interés nacional.

El poder real empieza donde termina la consigna

Gobernar siempre exige una prueba de realidad. Esa prueba llegó para Milei en varios planos. En la economía, con inflación resistente y necesidad de divisas. En la política, con ruido interno y desgaste por el caso Adorni. Y ahora también en la política exterior, donde las consignas pierden fuerza cuando los dólares no alcanzan.

Por eso el viaje a Shanghai vale más de lo que parece. No es una visita comercial más. Es la admisión de que la Argentina necesita abrir puertas aunque eso obligue a moderar gestos previos. Es, también, una señal de que el Gobierno entiende que el mundo no ofrece certezas y que la rigidez puede salir cara.

Nada mejor que ser pragmático cuando el conflicto en Medio Oriente sigue abierto, cuando la FED endurece el escenario financiero y cuando la inflación local no cede al ritmo esperado. La película no terminó. Y en ese tramo incierto, la Casa Rosada parece haber concluido algo básico: en tiempos de crisis, la doctrina sirve menos que los resultados.