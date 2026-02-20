La Sagrada Familia alcanzó su altura máxima con la cruz de la torre de Jesús: cuánto mide

La basílica de la Sagrada Familia , en Barcelona , alcanzó este viernes su altura máxima prevista, tras la colocación del brazo superior de la cruz situada en la torre de Jesús. Los operarios culminaron la cruz con la ayuda de una gran grúa, aunque aún debe ser anclada.

La fundación Junta Constructora de la Sagrada Familia emitió en directo en redes sociales la maniobra de colocación de la pieza fundamental para rematar el templo católico que ideó el arquitecto español Antoni Gaudí (1852-1926).

Desde el pasado octubre, cuando llegó a los 162,9 metros de altura, la Sagrada Familia figura como la iglesia más alta del mundo, por encima de la de Ulmer Münster, en Alemania, de confesión luterana. Ahora, tras la colocación de la cruz, la basílica alcanzó los 172,5 metros, completando la altura programada para toda la obra.

La cruz instalada en la torre de Jesús tiene 17 metros de altura y 13,5 metros de ancho. La pieza colocada este viernes corresponde a una gran cruz con geometría de doble giro, un método que Antoni Gaudí utilizó en las columnas de la basílica. Está recubierta de vidrio y cerámica blanca esmaltada, un acabado vinculado a la intención del arquitecto de que la cruz pareciera de cristal.

En los extremos de los brazos horizontales habrá unos ventanales que permitirán contemplar la ciudad. El arquitecto director de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, explicó a la prensa que la torre se ha creado con cerámica y vidrio para que el conjunto se vea “resplandeciente”.

La cruz consta de un brazo inferior, cuatro horizontales y uno vertical. En tanto, el brazo vertical es el único que falta por instalar. La estructura se fabricó en Alemania y llegó a Barcelona en catorce megapiezas. Esos elementos se preensamblaron en la propia basílica, en una plataforma de trabajo situada a 54 metros de altura por encima de la nave central.

La Sagrada Familia alcanzó su altura máxima La Sagrada Familia alcanzó su altura máxima. EFE

Durante la maniobra, varios gruistas se encargaron de mover y colocar en la posición adecuada las piezas, con un peso estimado de unas doce toneladas por cada brazo. El traslado se realizó desde la plataforma de trabajo hasta la cúspide de la torre.

"Hoy es un día para celebrar, y para recordar a todos los que han trabajado para hacer realidad esta torre", indicó Jordi Faulí a EFE.